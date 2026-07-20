Messi “tàng hình”, Argentina lặng nhìn Tây Ban Nha đoạt chức vô địch trong bất lực tột cùng

Có lẽ chưa khi nào Messi và các đồng đội lại bất lực đến thế, trong ngày họ gục ngã “lấm lưng trắng bụng” và phải cay đắng nhìn Tây Ban Nha tước mất ngai vàng World Cup.

Phút 106 khi hiệp phụ thứ hai mới trôi được khoảng nửa phút, Ferran Torres, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã khiến Argentina chết lặng với cú sút tung tung nóc lưới giúp Tây Ban Nha dẫn trước 1-0. Lúc này, ngay cả những CĐV lạc quan nhất ở xứ Tango cũng chẳng thể hình dung đội nhà sẽ làm gì để có thể lội ngược dòng…

Tại trận chung kết, HLV Luis de la Fuente giữ nguyên đội hình xuất phát của Tây Ban Nha so với trận thắng Pháp ở vòng bán kết. Bên phía Argentina, HLV Scaloni thực hiện ba sự thay đổi so với trận thắng Anh. Ông ưu tiên những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt như Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul và Nico Gonzalez.

Sau ít phút nhập cuộc thận trọng, Tây Ban Nha đã gây ra vô vàn khó khăn cho Argentina dựa vào khả năng kiểm soát bóng và phối hợp ngắn sở trường. Thống kê cho thấy, nhà đương kim vô địch Euro kiểm soát bóng áp đảo, lên tới 65% trong hiệp 1. Tây Ban Nha cũng thực hiện được 3 pha dứt điểm tương đối nguy hiểm dù chưa trúng đích. Trong khi đó, ĐKVĐ World Cup, Argentina thi đấu với đội hình thấp, chủ trương phòng ngự nhưng không tổ chức được pha phản công nào và cũng không có được cú dứt điểm nào trong suốt hiệp đấu.\

Argentina chỉ biết phòng ngự trước sức mạnh của Tây Ban Nha.

Tuyến giữa của Tây Ban Nha với bộ ba Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz với khả năng phối hợp và đọc tình huống quá tốt, đã gây ra vô vàn khó khăn cho các tiền vệ của Argentina.

Ở tuyến trên, Lamine Yamal tất nhiên là nhân tố tiềm ẩn sự nguy hiểm lớn nhất của “Bò tót”. Ngôi sao 19 tuổi này sớm có cơ hội dứt điểm từ đầu trận, đồng thời thực hiện vài đường căn ngang từ cánh phải rất lợi hại vào khu vực cấm địa. Ngoài Yamal, tiền đạo Oyarzabal cũng có cơ hội dứt điểm khiến thủ môn Emiliano Martinez phải khá vất vả để cản phá.

Dù vậy, các cầu thủ Argentina với cách chơi dựa nhiều vào kinh nghiệm, vẫn duy trì được sự tập trung, hoá giải được khá nhiều những pha phối hợp tấn công của Tây Ban Nha.

Hiệp 1 là quãng thời gian mà Argentina gần như không thể chạm bóng trong khu vực cấm địa của Tây Ban Nha. Messi di chuyển khá rộng nhưng anh vẫn bị phong toả quá chặt, trong khi đó tiền đạo Julian Alvarez dường như “mất hình” và số pha chạm bóng của chân sút này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Yamal tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Argentina.

Nhìn chung, hiệp 1 là thời điểm mà Tây Ban Nha thi đấu lấn lướt hơn. Dù vậy, hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch Argentina vẫn duy trì được sự tập trung, tạo ra thế trận rất chặt chẽ.

Sau giờ nghỉ, Argentina thay Nico Gonzalez bằng Leandro Paredes, trước đó trung vệ trụ cột Lisandro Martinez cũng bất đắc dĩ phải rời sân sớm vì chấn thương.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Tây Ban Nha vẫn lấn lướt về thế trận và áp đảo tuyệt đối về số pha dứt điểm.

Thống kê cho thấy, trong hiệp đấu thứ hai, Tây Ban Nha có tới 12 pha dứt điểm, còn Argentina vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tuy nhiên, dù phối hợp tốt nhưng các chân sút áo đỏ lại có một ngày thi đấu rất vô duyên. Hết Dani Olmo, Ferran Torres, Pedri, Pau Cubarsi đều có cơ hội dứt điểm, nhưng đều thiếu chính xác hoặc không chiến thắng được thủ môn Martinez. Ngay cả Yamal dù suýt lập siêu phẩm với cú sút phạt cực đẹp nhưng thủ môn bên phía Argentina đã bay người cản phá quá xuất sắc.

Bên phía Argentina, trung vệ thứ hai, Romero, cũng dính chấn thương, phải rời sân từ giữa hiệp hai, khiến đại diện Nam Mỹ càng gặp thêm nhiều khó khăn. Messi và tiền đạo cắm Alvarez giống như hiệp 1, vẫn mất hình trước hàng phòng ngự được tổ chức quá tốt của Tây Ban Nha.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 90+3 khi Argentina dính thẻ đỏ đầy tai hại. Fernandez, cầu thủ mới nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng, đã có pha vào bóng thô bạo với trung vệ Cubarsi bên phía Tây Ban Nha. Sau tình huống phạm lỗi quá thô, trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Fernandez.

Việc mất người khiến Argentina gặp vô vàn khó khăn khi hai đội phải kéo nhau vào những hiệp phụ. Tây Ban Nha áp đảo suốt hiệp phụ đầu tiên. Họ tiếp tục tạo ra cơ hội, trong đó dấu ấn lớn nhất là tình huống Williams đưa được bóng vào lưới Argentina nhưng bàn thắng không được công nhận.

Thế nhưng, Tây Ban Nha cũng chẳng phải tiếc nuối. Bởi sau quá nhiều pha dứt điểm, họ cũng có được bàn thắng “quý hơn vàng” ở ngay phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai.

Pedro Porro treo bóng sâu vào vòng cấm, Nico Williams đánh đầu chuyền ngược lại và Ferran Torres băng vào dứt điểm tung nóc lưới Argentina. Lúc này, chức vô địch đã ở quá gần với nhà vô địch châu Âu.

Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng.

Sự bất lực của Messi.

Sau khi thủng lưới, Argentina buộc phải dâng cao đội hình, nhưng việc thiếu người khiến họ lực bất tòng tâm. Messi và các đồng đội tạo ra cơ hội nhưng chừng đó là không đủ để họ tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần thánh.

Hiệp phụ thứ hai kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tây Ban Nha thắng chung cuộc 1-0 để giành chức vô địch World Cup đầy cảm xúc.

Với Argentina, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận thất bại, bởi đơn giản Tây Ban Nha quá mạnh và họ xứng đáng với ngôi vương. Chức Á quân dù sao cũng là thành công ngoài mong đợi với Messi và các đồng đội.

Còn với riêng Messi, anh không lập được kỳ tích siêu vĩ đại, đó là lần thứ hai liên tiếp dẫn dắt Argentina vô địch World Cup. Song, nếu nhìn lại cả một hành trình, anh vẫn xứng đáng nhận những lời ca tụng của những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Tỷ số chung cuộc: Argentina 0-1 Tây Ban Nha

Đội hình xuất phát:

Argentina: Emiliano Martinez; Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Julian Alvarez, Lionel Messi.

Tây Ban Nha: Unai Simon; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro; Fabian Ruiz, Rodri; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal.