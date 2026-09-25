Yamaha WR155R giá 79 triệu đồng, xe địa hình 155 cc cập bến Việt Nam

Yamaha Motor Việt Nam vừa giới thiệu WR155R, mẫu xe dual-sport 155 cc thuộc dòng WR Series, hướng tới khả năng vận hành linh hoạt từ đường phố đến các cung đường địa hình. Xe được trang bị động cơ VVA, hộp số 6 cấp cùng hệ thống treo hành trình dài.

Yamaha WR155R chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 20/9, mở rộng dòng xe địa hình WR Series ở phân khúc 155 cc. Theo Yamaha, mẫu xe được phát triển theo định hướng dual-sport, kết hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày với khả năng khám phá nhiều dạng địa hình.

Thiết kế thiên về địa hình

WR155R mang kiểu dáng Enduro với thân xe cao, gọn và tư thế lái cao. Mẫu xe có khoảng sáng gầm 245 mm, yên phẳng và gác chân rộng, hỗ trợ người lái thay đổi tư thế cũng như phân bổ trọng lượng khi xử lý địa hình.

Xe sử dụng bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch, kết hợp lốp đa địa hình có gai sâu. Cấu hình này hướng tới khả năng vận hành trên nhiều bề mặt, từ đường nhựa đến đất đá hoặc bùn lầy. Hệ thống treo gồm phuộc trước KYB đường kính 41 mm, hành trình 215 mm và giảm xóc sau Monocross dạng liên kết với hành trình bánh 185 mm.

Khung semi-double cradle được Yamaha phát triển nhằm cân bằng độ cứng dọc và độ cứng xoắn, hỗ trợ sự ổn định và khả năng kiểm soát xe trong nhiều điều kiện vận hành. Phần dưới động cơ cũng được bổ sung khung bảo vệ nhằm hạn chế tác động từ đá hoặc va chạm khi di chuyển trên địa hình.

Động cơ 155 cc tích hợp VVA

WR155R sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích 155,1 cc và tích hợp công nghệ Variable Valve Actuation (VVA).

Động cơ đạt công suất tối đa 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút, tương đương 16,7 PS, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Yamaha cho biết hệ thống nạp – xả được tinh chỉnh nhằm tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp và trung, phục vụ khả năng leo dốc và vượt chướng ngại vật.

Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp và bộ ly hợp Assist & Slipper. Theo nhà sản xuất, hệ thống này giúp thao tác sang số nhẹ hơn và giảm hiện tượng giật khi giảm tốc. Xe sử dụng phanh đĩa trước 240 mm với cùm phanh 2 piston và phanh đĩa sau 220 mm.

Bình nhiên liệu dung tích 8,1 lít được Yamaha định hướng phục vụ cả nhu cầu di chuyển hằng ngày và những hành trình dài.

Màn hình LCD hiển thị nhiều thông tin

Ở khu vực điều khiển, WR155R sử dụng màn hình LCD đa chức năng, hiển thị tốc độ, vòng tua, quãng đường, hành trình, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, đồng hồ, vị trí số cùng trạng thái VVA.

Xe cũng được trang bị đèn Hazard, trong khi thiết kế yên phẳng kiểu YZ và gác chân rộng tạo thêm không gian để người lái thay đổi tư thế khi đi địa hình.

Về kích thước, WR155R có chiều dài 2.145 mm, rộng 840 mm và cao 1.200 mm. Chiều cao yên ở mức 880 mm, khoảng sáng gầm 245 mm và khối lượng khoảng 134 kg.

Giá 79 triệu đồng

Yamaha WR155R được phân phối tại Việt Nam với hai lựa chọn màu Đen và Xanh GP. Giá bán lẻ đề xuất là 79 triệu đồng, đã bao gồm 10% VAT.

Theo kế hoạch của Yamaha Motor Việt Nam, thời gian giao xe dự kiến từ 25/9/2026. Mẫu xe được phân phối thông qua hệ thống đại lý tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Tuyên Quang và một số địa phương khác.

Với cấu hình dual-sport, động cơ 155 cc VVA, bánh 21/18 inch và hệ thống treo hành trình dài, WR155R được Yamaha định vị ở giao điểm giữa một mẫu xe phục vụ di chuyển thường nhật và phương tiện dành cho những hành trình khám phá địa hình.