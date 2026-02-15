Yamaha ra mắt xe ga với loạt nâng cấp cực xịn, giá từ 46 triệu đồng, sẵn sàng đối đầu Honda Air Blade và Vario

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2026 đang diễn ra, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing đã chính thức giới thiệu tới công chúng phiên bản nâng cấp của dòng tay ga thể thao Yamaha Aerox Alpha 2026. Bản cập nhật mới tập trung vào thay đổi diện mạo, mở rộng phiên bản và bổ sung công nghệ, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tại thị trường Đông Nam Á.

Ở lần làm mới này, Aerox Alpha 2026 được phân phối với 6 phiên bản gồm Standard, Cybercity, Cybercity ABS, Turbo, Turbo Ultimate và Turbo 70th Livery.

Mỗi phiên bản đi kèm các tùy chọn màu sơn và bộ tem đồ họa riêng như 70th Livery, Elixir Dark Silver, Matte Purple Black, White Pearl Blue, Matte Blue Red, Black, Red và Blue. Việc đa dạng hóa màu sắc và họa tiết được xem là bước đi nhằm tăng khả năng cá nhân hóa, đồng thời duy trì phong cách thiết kế thể thao vốn là đặc trưng của dòng xe này.

Về kết cấu, xe tiếp tục sử dụng khung underbone quen thuộc, kết hợp phuộc trước ống lồng đường kính 30 mm và giảm xóc đôi phía sau. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 1.980 x 710 x 1.170 mm, chiều dài cơ sở 1.350 mm. Khoảng sáng gầm đạt 145 mm, trong khi chiều cao yên ở mức 790 mm — thông số phù hợp với điều kiện vận hành đô thị.

Aerox Alpha 2026 sử dụng vành 14 inch cho cả hai bánh, đi kèm lốp không săm kích thước 110/80 phía trước và 140/70 phía sau. Hệ thống phanh đĩa được trang bị trên cả hai bánh, trong đó phanh trước tích hợp ABS, tương tự cấu hình an toàn đang xuất hiện trên các mẫu scooter phổ thông – thể thao cùng phân khúc như Honda Vario hay Honda Air Blade.

Điểm nhấn lớn nhất của bản nâng cấp nằm ở hệ truyền động. Xe được trang bị động cơ Blue Core 155 cc VVA thế hệ mới, tích hợp công nghệ Yamaha Electric CVT (YECVT). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,3 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hệ truyền động mới được nhà sản xuất định hướng mang lại cảm giác tăng tốc mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở dải tốc độ trung bình.

Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung tính năng Y-Shift 3 cấp độ, cho phép người lái tùy chỉnh phản hồi tăng giảm tốc theo điều kiện vận hành. Hai chế độ lái S-Mode và T-Mode cũng hỗ trợ tối ưu hiệu suất trong từng tình huống, từ di chuyển đô thị đến chạy đường dài.

Ở khía cạnh công nghệ, Aerox Alpha 2026 gây chú ý với bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần sử dụng màn hình TFT — trang bị hiếm gặp trong phân khúc. Hệ thống này hỗ trợ kết nối ứng dụng Y-Connect, cho phép hiển thị thông tin vận hành, điều hướng bản đồ, điều khiển nhạc và nhận thông báo điện thoại. Thông qua CCU 2.0, người dùng còn có thể tìm trạm xăng, lưu lịch sử hành trình và định vị xe.

Các tiện ích đi kèm gồm cổng sạc USB, chìa khóa thông minh, hệ thống dừng/khởi động động cơ tự động và khoang hành lý dung tích 24,5 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Đối với các phiên bản cao cấp như Turbo và Turbo Ultimate, nhà sản xuất bổ sung thêm một số nâng cấp mang tính hiệu năng và thẩm mỹ. Trong đó có bộ giảm chấn hiệu suất Performance Damper, ốp ống xả thiết kế riêng và kính chắn gió thể thao, giúp tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Về giá bán, ﻿Aerox Alpha 2026 tại Indonesia có giá từ 29,9 - 41,73 triệu Rupiah (46,1-64,3 triệu đồng). Tại Việt Nam, mẫu xe này có tên Yamaha NVX 155 và ra mắt vào tháng 6/2025 với mức giá 56-69 triệu đồng.

Việc ra mắt Aerox Alpha 2026 tại IIMS cho thấy định hướng tiếp tục làm mới dòng scooter thể thao của Yamaha tại thị trường Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung, trong bối cảnh cạnh tranh ở phân khúc xe tay ga hiệu suất cao ngày càng gia tăng.﻿