Yamaha PG-1 bản mới chốt ra mắt Việt Nam ngay tuần sau: Dễ có ABS, màn hình điện tử mới

Ngày 6/9, Yamaha Việt Nam đã gửi thông báo tới giới truyền thông xác nhận mẫu xe máy Yamaha PG-1 sẽ được giới thiệu phiên bản mới vào ngày 14/9 tới đây.

Đây thực chất là phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu xe máy này, bổ sung thêm trang bị thay vì là thế hệ hoàn toàn mới. Dựa vào xe đã ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 7/2025, xe được nâng cấp với cụm đồng hồ tốc độ mới dạng điện tử nhưng vẫn giữ thiết kế hình tròn cổ điển giống "người anh em" XS155R.

Tiếp đến, hệ thống đĩa phanh trước nâng từ 220mm lên 245mm, và lần đầu tiên được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Lốp xe cũng được thay sang loại gai lốp lớn hơn. Hiện chưa rõ xe sắp ra mắt Việt Nam có được giữ lại hai thay đổi lớn này không.

Ngoài ra, phiên bản nâng cấp sẽ được bổ sung thêm hai màu sơn so với bản cũ là xanh Blue Glacier và xám Gray Misty, cùng với thiết kế tem xe mới hiện đại và trẻ trung hơn.

Hai màu sơn mới của Yamaha PG-1 2025.

Về thiết kế tổng thể, Yamaha PG-1 2025 vẫn giữ nguyên nét đặc trưng với cụm đèn pha và đèn hậu tròn cổ điển. Ghi đông xe rộng và được nâng cao, yên xe tách biệt giữa người lái và người ngồi sau. Đáng tiếc đèn chiếu sáng vẫn là loại halogen thay vì LED.

Yamaha PG-1 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xy-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 113,7cc, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí, cho công suất 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,5 Nm, kết hợp hộp số 4 cấp. Hệ thống treo trước dạng ống lồng, treo sau dạng liên kết (tay đòn).

Yamaha PG-1 từng "làm mưa làm gió" thị trường Việt Nam khi ra mắt vào cuối năm 2023 nhờ thiết kế đẹp mắt, phù hợp các nhu cầu off-road nhẹ nhờ bộ lốp gai địa hình và đặc biệt giá bán dễ tiếp cận khi khởi điểm chỉ 31 triệu đồng.