Yamaha hé lộ mẫu mô tô điện 3 bánh độc đáo

Theo kế hoạch, hãng xe Nhật Bản sẽ mang đến Triển lãm Japan Mobility Show 2025 mẫu Triceca phiên bản mới nhất. Đây là một mẫu xe 3 bánh điện mang dáng dấp kết hợp giữa Morgan 3-Wheeler cổ điển và Polaris Slingshot hiện đại.

Mẫu Tricera từng được Yamaha giới thiệu ở dạng concept cách đây ba năm, nhưng phiên bản mới nhất đã được tinh chỉnh đáng kể, hướng tới khả năng vận hành thực tế hơn. Dù vậy, hãng vẫn chưa xác nhận kế hoạch sản xuất hàng loạt cho mẫu xe độc đáo này.

Về thiết kế, Tricera mang nhiều điểm tương đồng với các mẫu mô tô Yamaha hiện nay, như cụm đèn pha tròn kết hợp dải đèn LED định vị ngang, phần đầu xe được tạo hình cầu kỳ với che chắn nhỏ ở hai bánh trước. Phiên bản mới còn được bổ sung tấm hướng gió kép, gương chiếu hậu cỡ nhỏ.

Đáng chú ý khác với dòng mô tô Tricity, mẫu Triceca có cấu hình hai ghế xếp ngang như ô tô, đồng thời được điều khiển bằng vô lăng thể thao. Phiên bản mới được trang bị ghế thể thao màu đỏ sẫm.

Yamaha Tricera được trang bị hệ truyền động thuần điện, song nhà sản xuất chưa công bố công suất động cơ hay dung lượng pin. Điểm nổi bật của chiếc xe là hệ thống lái 3 bánh độc quyền, được Yamaha mô tả là đem lại “sự hòa hợp giữa người lái và phương tiện” ở tầm cao mới.

Ngoài ra, hãng cũng tích hợp thiết bị âm thanh thích ứng, điều chỉnh âm sắc của hệ thống truyền động điện để mang lại trải nghiệm cảm xúc mà đa số xe điện hiện nay còn thiếu.

Bên cạnh Tricera, Yamaha sẽ mang đến triển lãm hàng loạt mẫu concept tiên phong, gồm Motoroid - chiếc mô tô hai bánh có khả năng “uốn cong” từng có phiên bản xuất hiện tại Việt Nam , hay Proto BEV - mẫu xe thể thao điện thể hiện ngôn ngữ thiết kế tương lai của Yamaha.