Yamaha Exciter 2026 lần đầu lộ thiết kế rõ nét tại Việt Nam: Cụm đèn mới khác biệt, phanh lớn, dễ nâng cấp công nghệ đấu Winner

Trong công báo sở hữu công nghiệp mới nhất tháng 2/2026, một mẫu xe mới lạ của Yamaha xuất hiện. Dựa vào thiết kế tổng thể, bộ mâm và yên xe, có thấy mẫu xe này giống với Exciter. Do đó, đây có thể là Exciter 2026 sắp ra mắt.

Hình ảnh chiếc xe mới của Yamaha trong công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất. Ảnh: NOIP

Trước đó, Exciter 2026 từng được chạy thử nghiệm trên đường vào khoảng tháng 11/2025. Hình ảnh chiếc xe chạy thử khớp hoàn toàn với thiết kế xe mới trong công báo sở hữu công nghiệp. Bản đăng ký thiết kế cũng chỉ mới được nộp lên hồi tháng 9/2025.

Exciter 2026 được bắt gặp trên đường. Ảnh: ST

Từ bản thiết kế, có thể thấy, Yamaha Exciter 2026 sẽ có thay đổi lớn trong thiết kế ở mặt trước và sau. Trong đó, cụm đèn chiếu sáng trước lớn hơn hẳn mẫu cũ. Dải LED định định ban ngày cũng được tinh chỉnh. Cụm đèn hậu LED cũng lớn hơn. Những chiếc xe chạy thử nghiệm cho thấy 4 màu sắc khác nhau, trong đó có màu xanh GP đặc trưng.

Bản dựng đồ họa mô phỏng thiết kế Yamaha Exciter mới dựa vào bản thiết kế. Ảnh:Bí Mật Xe Biz

Hiện chưa rõ những thay đổi về thông số kỹ thuật trên Exciter 2026. Theo truyền thống, Yamaha thường nâng cấp công nghệ của mẫu xe côn tay này qua mỗi bản mới. Mẫu xe này được người tiêu dùng trông đợi sẽ có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo, màn hình màu và nếu có thêm ABS 2 kênh, mẫu xe này sẽ càng khiến đối thủ Honda Winner R khó cạnh tranh hơn.

Về trang bị vận hành, hình ảnh đăng ký bảo hộ công nghiệp cho thấy đĩa phanh trước dường như có kích thước lớn hơn. Về trang bị tiện nghi, Exciter 2026 có thể sẽ vẫn giữ khóa thông minh và cổng sạc 12V.

Exciter mới có thể vẫn sẽ sử dụng động cơ 155cc VVA, đi kèm hộp số 6 cấp có ly hợp hỗ trợ chống trượt. Bản hiện hành có công suất khoảng 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút. Bản mới được kỳ vọng tinh chỉnh công nghệ để có công suất máy tốt hơn, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Exciter mới có thể còn được nâng cấp công nghệ. Ảnh dựng đồ họa mô phỏng: Bí Mật Xe Biz

Hiện tại, Exciter 2025 đang có giá dao động từ 45,8 triệu đến 55,2 triệu đồng. Nếu nâng cấp công nghệ, giá xe có thể sẽ tăng nhẹ.