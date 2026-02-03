Yamaha EC-06 - Xe máy điện giá quy đổi hơn 47 triệu đồng, dáng thể thao, nếu về Việt Nam sẽ dễ ‘hot’ với tầm vận hành 169km/sạc

Yamaha Motor Ấn Độ chính thức gia nhập thị trường xe hai bánh chạy điện với mẫu xe EC-06, có mức giá niêm yết 167.600 Rupee (khoảng hơn 47 triệu đồng. Bước đi này đánh dấu cột mốc quan trọng của hãng xe Nhật Bản tại quốc gia Nam Á, nơi phân khúc xe điện vừa ghi nhận doanh số bán lẻ ấn tượng đạt khoảng 1,28 triệu chiếc trong năm 2025.

Yamaha EC-06 mới có mặt tại Ấn Độ. Ảnh: E-Vehical

Thiết kế của xe chú trọng vào sự tối giản với kiểu dáng thẳng đứng và trọng tâm ổn định, giúp người lái dễ dàng vận hành cũng như luồn lách trong điều kiện giao thông đông đúc. Đáng chú ý, mẫu xe này được phát triển trực tiếp tại Ấn Độ với sự hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ kỹ sư toàn cầu của Yamaha nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng địa phương.

Xe có thiết kế thể thao mà vẫn thực dụng. Ảnh: Yamaha

Về mặt tiện ích, EC-06 được trang bị màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số về tốc độ, tình trạng pin và các chế độ lái. Mẫu xe cũng tích hợp ứng dụng Yamaha Motor Connect R, cho phép người dùng khai thác các tính năng kết nối thông minh. Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED tiêu chuẩn, mang lại hiệu suất ánh sáng cao.

Bên cạnh đó, không gian cốp dưới yên có dung tích 24,5 lít (nhỏ hơn so với Grande là 27 lít nhưng khá lớn khi so với nhiều mẫu xe khác), đáp ứng tốt nhu cầu chứa các vật dụng cá nhân thiết yếu cho việc đi lại hàng ngày.

Xe có nhiều tiện ích hiện đại trong phân khúc tầm trung. Ảnh: Yamaha

Cung cấp sức mạnh cho EC-06 là khối động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bên trong (IPMSM) đi kèm bộ pin cố định dung lượng 4 kWh. Xe đạt tốc độ tối đa 79 km/h, mô-men xoắn cực đại 26 Nm và công suất đỉnh 6,7 kW.

Trải nghiệm vận hành trên EC-06 được cá nhân hóa thông qua ba chế độ lái bao gồm Eco, Standard và Power, bên cạnh chế độ lùi giúp việc đỗ xe trong không gian hẹp trở nên thuận tiện hơn.

Động cơ và pin cũng là điểm nhấn của mẫu xe điện mới. Ảnh: Yamaha

Hệ thống treo của xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và lò xo cuộn phía sau để đảm bảo sự êm ái. Khả năng an toàn được chú trọng với trang bị phanh đĩa 200 mm cho cả hai bánh, kết hợp cùng hệ thống phanh kết hợp giúp tối ưu lực dừng và duy trì sự ổn định khi xử lý tình huống bất ngờ.

Hệ thống pin hỗ trợ sạc tại nhà thông qua ổ cắm tiêu chuẩn với thời gian sạc đầy khoảng 8 giờ và được bảo hành trong 3 năm hoặc 30.000 km. Độ bền của xe được đảm bảo khi động cơ và pin đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP67, trong khi các linh kiện điện tử khác đạt chuẩn IP65.

Được định vị là phương tiện di chuyển đô thị hàng ngày, EC-06 sở hữu quãng đường di chuyển được chứng nhận lên tới 169 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là một quãng di chuyển khá lớn khi so với nhiều đối thủ từ thương hiệu đồng hương Honda, hay thậm chí so với các mẫu xe điện hiện hành của hãng. Tầm di chuyển này cũng sẽ khá cạnh tranh nếu mẫu xe này được bán tại Việt Nam.