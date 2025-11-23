Ý nghĩa màu sắc đèn cảnh báo ô tô: Đỏ, vàng, xanh

Đèn cảnh báo trên bảng điều khiển là cách chiếc xe giao tiếp với bạn. Dù là áp suất dầu, áp suất lốp hay đèn pha, mỗi đèn và màu sắc đều mang một ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, không phải tất cả các đèn đều giống nhau: Có loại yêu cầu hành động ngay lập tức, trong khi một số khác chỉ đơn giản là lời nhắc nhở hữu ích. Với sự phát triển của những chiếc xe công nghệ cao vào năm 2025, việc hiểu rõ ý nghĩa của từng loại đèn sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn.

Bảng điều khiển ô tô hiển thị các đèn cảnh báo - xác nhận hệ thống đang hoạt động. (Nguồn: Motor283)

Đèn đỏ – Báo nguy hiểm

Đèn cảnh báo màu đỏ là nghiêm trọng nhất và thường có nghĩa là phải dừng xe ngay lập tức. Việc bỏ qua có thể gây hỏng động cơ hoặc nguy hiểm cho bạn. Ví dụ:

Đèn áp suất dầu: Mức dầu quá thấp hoặc áp suất dầu ở mức nguy hiểm.

Đèn cảnh báo nhiệt độ: Động cơ đang quá nóng.

Đèn cảnh báo phanh: Có thể do dầu phanh thấp hoặc phanh tay chưa được nhả.

Khi những đèn này bật sáng, hãy tấp xe vào lề và kiểm tra sự cố trước khi tiếp tục di chuyển.

Các biểu tượng đèn cảnh báo màu đỏ và cam trên bảng điều khiển - dấu hiệu xe đang gặp sự cố cần kiểm tra. (Nguồn: Motor283)

Đèn vàng và cam – cảnh báo thận trọng

Đèn vàng hoặc cam thường báo hiệu một vấn đề hệ thống cần được xử lý sớm, nhưng không nhất thiết phải dừng xe ngay. Tuy nhiên, không nên bỏ qua quá lâu. Ví dụ:

Đèn kiểm tra động cơ (Check Engine): Có thể do nắp bình xăng lỏng hoặc sự cố hệ thống xả.

Đèn ABS: Lỗi hệ thống chống bó cứng phanh.

Đèn TPMS: Một hoặc nhiều lốp xe có áp suất thấp.

Đây là những cảnh báo sớm. Xe vẫn có thể vận hành, nhưng cần kiểm tra để tránh hỏng hóc nghiêm trọng hơn.

Đèn xanh lá và xanh dương – Hệ thống đang hoạt động

Đèn xanh lá và xanh dương không phải là cảnh báo. Chúng chỉ xác nhận rằng một hệ thống đang bật. Ví dụ:

Đèn xanh lá: Đèn tín hiệu hoặc kiểm soát hành trình đang hoạt động.

Đèn xanh dương: Đèn pha đang bật.

Bạn có thể coi đây là những lời nhắc nhở thân thiện, giúp bạn nắm rõ tình trạng xe mà không báo hiệu sự cố.