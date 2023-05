Y án sơ thẩm kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên trong Bungalow, bị hại tiếp tục khiếu nại bản án

Sáng 5/5, TAND tỉnh Hà Giang mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Hiếp dâm” xảy ra tại tại homestay Hoàng Su Phì (Hà Giang) . Trong vụ án này bị cáo Triệu Tài Mềnh bị tuyên y án sở thẩm 3 năm tù đồng thời phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân với số tiền 14,9 triệu đồng.

Bị hại (trái) và Triệu Tài Mềnh.

Tuy nhiên, nữ hướng dẫn viên L. tiếp tục có đơn khiếu nại, cho rằng bản án quá nhẹ chưa đủ sức răn đe với bị cáo. Ngoài ra chị L. cho rằng thái độ của bị cáo Triệu Tài Mình nhơn nhơn thể hiện sự coi thường pháp luật.

Theo nội dung vụ án, vào đêm 17/9/2022, bị cáo đã có giao lưu và uống rượu với nhóm của nạn nhân và sau đó đã thực hiện hành vi hiếp dâm khi thấy nạn nhân say rượu và phòng nghỉ không khóa cửa. Vụ án hiếp dâm này đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng và những người yêu quý nghề du lịch.

Trước đó, chia sẻ với Tiền Phong, chị L (bị hại) cho rằng, vụ việc này cũng làm nổi lên vấn đề an ninh và sự an toàn cho khách du lịch khi đến nghỉ tại các homestay hay khu du lịch. Các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm phòng ngừa để đảm bảo an ninh và sự an toàn cho người dân và du khách.