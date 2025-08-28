Xuyên Việt hơn 2.000km bằng Skoda Kodiaq: ‘Chạy 500km/ngày chỉ như uống cà phê ngoài phố’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 163 phát sóng ngày 28/8 trên HTV9.

Dưới đây là phần trao đổi giữa host Đăng Việt và chuyên gia Dương Quang về mẫu xe Skoda Kodiaq.

Anh Dương Quang là người đã cầm lái chiếc Skoda Kodiaq dẫn đoàn xuyên suốt từ Dinh Độc Lập (TP.HCM) đến Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trong hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất”. Mỗi ngày, anh Quang lái 300-550km từ 7h sáng đến 21h tối. Xuyên suốt hành trình, điều gì đọng lại trong anh về chiếc xe này?

Sau 7 ngày liên tục, đồng hồ của xe cho thấy hành trình cho đến nay đã hơn 2.263 km. Tôi trải qua đủ cung đường, tốc độ 5-120km/h, luồn lách liên tục. Là xe đi đầu, tôi vừa phải lái, vừa phải quan sát đường, vừa giữ đoàn đúng lịch, cảm giác như bị “thúc nợ”.

Nhưng đến giờ này, sau 7 ngày, tôi vẫn ổn. Chiếc xe quá tốt. Tôi lái Kodiaq dẫn động 2 cầu, có đủ các chế độ: địa hình, tiết kiệm, cao tốc, thậm chí cả đường tuyết. Đi bất kỳ kiểu đường nào cũng có chế độ phù hợp, tôi lái rất tự tin, coi chiếc xe như văn phòng di động, lái xe 500–600 km/ngày chỉ như đi uống cà phê ngoài phố.

Skoda Kodiaq là chiếc xe dẫn đoàn hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất".

Hành trình này đi từ Nam ra Bắc, qua đủ loại địa hình: phố, đèo Hải Vân, tắc đường, cao tốc… Gần như tất cả loại đường ở Việt Nam, đoàn đều trải qua. Vậy, nếu có nhân viên bán hàng Skoda Việt Nam đang xem chương trình hôm nay, anh sẽ nói gì để họ thuyết phục khách hàng tốt hơn?

Quá đơn giản

Nếu trước đây để có một chiếc SUV đầm chắc, an toàn, công nghệ cao, mạnh mẽ, người ta phải bỏ ra 4 tỷ để mua BMW X-series, Mercedes-Benz GLE hay Audi Q. Bây giờ, các bạn có thể mua Skoda Kodiaq chỉ với dưới 2 tỷ đồng.

Với đội ngũ tư vấn bán hàng, điều quan trọng là phải giúp khách hàng hiểu Skoda là gì. Dù xe tốt, nhập khẩu châu Âu, đạt chuẩn Volkswagen, nhưng với người Việt, Skoda vẫn còn quá mới, nên khách hàng còn băn khoăn khi bỏ hơn 1 tỷ.

Các bạn phải chia sẻ với tinh thần là bạn bè, người thân của khách hàng, lúc đó câu chuyện về hãng và giá trị của xe mới đến được với họ một cách tự nhiên, đáng tin cậy. Các bạn hãy quên lối bán hàng truyền thống chỉ dựa vào thông số, mà thay vào đó, hãy kể câu chuyện về lịch sử, giá trị thương hiệu.

Đặc biệt, đừng quên nhấn mạnh: Skoda là một trong những hãng xe đầu tiên trên thế giới sản xuất ô tô, với lịch sử hơn 100 năm.

Đấy là với tư vấn bán hàng. Còn với khách hàng thông thường, khi họ đặt câu hỏi: Với tầm 1,5–1,6 tỷ, tôi có rất nhiều lựa chọn, tại sao phải mua Skoda? Lúc đó, anh sẽ nói gì với họ?

Với số tiền khoảng 1,6 tỷ, thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu xe, và khách hàng sẽ khó trong việc chọn ra cái tên nào.

Vì thế, cách duy nhất để họ quyết định là mời khách hàng trải nghiệm. Ngồi vào xe, các bạn sẽ cảm nhận được rằng mình có cảm thấy thích hay không. Khi lái xe, các bạn sẽ cảm nhận việc sử dụng có phù hợp hay không.

Bởi vì các bạn bỏ tiền ra mua xe để sử dụng, phục vụ nhu cầu của mình và những người thân trong gia đình. Vì thế, chiếc xe đó phải phục vụ nhu cầu của chính chủ xe thay vì sự ủng hộ của người khác.

Đây là lý do mà tư vấn bán hàng phải tìm mọi cách để khách hàng trải nghiệm.

Trải nghiệm xe là cách thuyết phục khách hàng tốt nhất.

Sau hơn 2.000 km cùng Skoda Kodiaq, điều gì anh thấy ấn tượng nhất?

Điều thú vị là đoạn ấn tượng nhất không phải trên những cung đường đèo núi, mà tôi ấn tượng nhất cung đường từ Skoda Nam Định đến Hạ Long khi cả đoàn đi trong thời tiết bão số 5 đang vào. Trên cao tốc, quốc lộ 18, mưa bão trắng trời, thời tiết… hỗn loạn.

Ban đầu, tôi lo lắng nên giảm tốc. Nhưng một lúc sau, tôi thấy xe vẫn hoạt động bình thường nên đã tự tin hơn. Tôi vẫn chạy 110 km/h trên cao tốc, 80 km/h trên quốc lộ, xe bám đường tốt, an toàn. Điều này có nghĩa là đồng tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi xe mang lại cảm giác yên tâm trong mọi điều kiện thời tiết.

Hành trình "Từ Độc Lập tới Thống Nhất" gặp nhiều thời tiết khó khăn.

Vậy khi đi buổi tối, chiếc xe thể hiện thế nào, thưa anh?

Trong một chặng tôi phải lái xe đến 10h đêm trên đường quốc lộ, có nhiều đoạn không đèn đường, không gian tối như một màn nhung.

Nhờ đó, tôi nhận ra hệ thống đèn Matrix LED trên chiếc Skoda Kodiaq này rất thú vị, hay tuyệt vời.

Khi chạy buổi đêm các bạn sẽ thấy cái luồng pha của xe liên tục biến đổi theo từng điều kiện giao thông và lái xe. Khi tôi đánh lái nhẹ về phía nào, luồng sáng lập tức chiếu về khu vực đó, giúp việc lái xe ban đêm an toàn hơn. Hệ thống đèn này như ảo thuật, cực kỳ thông minh.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng băn khoăn về việc Skoda Kodiaq không được trang bị ADAS như nhiều đối thủ. Đây có phải bất lợi không, thưa anh?

Mỗi nhà sản xuất xe khi đưa ra mỗi dòng xe thì sẽ có nhiều phiên bản với nhiều trang bị khác nhau. Tùy theo nhu cầu mỗi người, khách hàng sẽ chọn những phiên bản có các tính năng khác nhau, ví dụ ADAS.

Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi là người có nhiều năm làm việc lĩnh vực lái xe an toàn, tôi thích những phiên bản có ít trang bị hỗ trợ lái. Bởi vì, khi đó tự người lái xe phải có ý thức nâng cao sự tập trung, sự chủ động và kỹ năng của mình để kiểm soát được chiếc xe tốt nhất. Tôi cho rằng, đấy mới là cách giữ an toàn hiệu quả nhất.

Škoda rất tự hào về hệ khung gầm của xe. Vậy sau hơn 2.000km, anh đánh giá như thế nào?

Tất cả các hãng xe châu Âu dù là thương hiệu bình dân cũng đều chú trọng vấn đề an toàn, và khung gầm là cốt lõi. Nghĩa là, kết cấu khung thép được làm từ vật liệu có độ cứng tốt, chịu lực cao.

Thân vỏ Skoda Kushaq.

Khi có điều kiện đến nhà máy Thành Công Việt Hưng, nơi sản xuất Kushaq, các bạn sẽ thấy bộ khung của mẫu xe này. Dù giá bán chỉ hơn 500 triệu đồng nhưng các bạn sẽ thấy những khung thép màu đỏ tạo thành một bộ khung bảo vệ người ngồi bên trong. Ngoài việc bảo vệ, bộ khung này cũng giúp thân xe cứng vững, qua đó giúp những pha vào cua gắt, đi nhanh mà xe vẫn ổn định chắc chắn. Nhờ đó, việc di chuyển vài nghìn km cũng cảm thấy dễ chịu, không đau mỏi. Như vậy, khi bỏ tiền mua xe là chúng ta đang mua sức khỏe.

Vậy với tất cả những gì đã có, khách hàng thực sự của Kodiaq là ai, thưa anh?

Tôi cho rằng, tập khách hàng phù hợp nhất với xe Skoda là những người thích đọc sách và ưa thích lái xe đi chơi. Những người này, nhờ đọc nhiều sẽ có nhiều kiến thức và sẽ phát hiện ra những điểm thú vị của Skoda. Những người này càng đi nhiều, càng đi dài sẽ càng thấy thích sản phẩm xe Skoda.

Thật khó để diễn tả nhưng tôi cho rằng Skoda là kiểu “ô tô trí thức”. Những mẫu xe này không màu mè, không phô trương và quan trọng là không theo số đông.

Cảm ơn anh Quang về những chia sẻ này.