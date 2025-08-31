HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xuyên đêm tìm kiếm nam thanh niên rơi xuống mương ở Đắk Lắk

MINH MINH |

Thanh niên đi xe máy rơi xuống mương nước ở QL29 qua xã Tây Hòa rồi mất tích, lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm.

Sáng 31/8, Công an xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân rơi xuống mương nước trên địa bàn vào tối qua.

Khoảng 19h30 tối 30/8, Công an xã Tây Hòa tiếp nhận tin báo về một vụ tai nạn giao thông trên QL29, đoạn qua Km45+900 thuộc thôn Mỹ Thạnh Trung 1.

Tìm kiếm nam thanh niên mất tích rơi xuống mương ở Đắk Lắk xuyên đêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân rơi xuống mương nước.

Theo thông tin ban đầu, Đ.T.T. (SN 1993, trú thôn Định Thắng, xã Phú Hòa 1) đang lái xe máy, lưu thông hướng Tây - Đông thì rơi xuống mương thủy lợi ven quốc lộ, mất tích.

Sau đó, Công an xã Tây Hòa đã xác minh danh tính nạn nhân, thông báo cho gia đình và huy động lực lượng tham gia tìm kiếm, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh phối hợp cứu nạn.

Suốt đêm 30/8, lực lượng công an, dân quân cùng gia đình nạn nhân túc trực, sử dụng nhiều phương tiện, triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến 7h50 sáng 31/8, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Giải cứu sáu người dân mắc kẹt trong lũ gần hai ngày

