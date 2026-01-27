Xuyên đêm giải cứu thiên nga trắng trị giá 60 triệu: Bị cuộn đầu, nhét trong ba lô, dẫn đến stress nặng

Cách đây ít giờ, trên trang chính thức của Thảo cầm viên Sài Gòn có chia sẻ thông tin về vụ trộm thiên nga trắng ở đơn vị này. Con thiên nga trắng có giá trị lên tới 60 triệu đồng này đã bị một người đàn ông trộm, nhét trong balo rồi đem bán ở Cần Thơ. Thông tin này đã nhanh chóng nhạn được sự chú ý.

"6 giờ sáng, nhân viên khu Vườn chim bắt đầu ngày làm việc như mọi ngày nhưng khi điểm danh sao đâu mất tiêu chú thiên nga trắng. Tin báo lập tức báo động đỏ. Truy xuất camera phát hiện đối tượng tình nghi đột nhập trái phép khu chuồng... tang vật để lại là kềm cắt sắt...

Truy vết tiếp camera bãi xe, xác định được đối tượng, tin báo tội phạm ngay lập tức đến CA phường Sài Gòn. Ngay lập tức các trinh sát hình sự có mặt tại Thảo cầm viên Sài Gòn, ghi nhận hiện trường, truy xuất camera, các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện, xác định đối tượng đang ở Tân Phú, đội trinh sát lên đường, đối tượng di chuyển qua Đức Hoà (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh - pv), các chiến sĩ công an phối hợp với công an Đức Hoà, bắt giữ ngay đối tượng, tại đây đối tương khai đã bán chú thiên nga về Cần Thơ...

Hình ảnh đối tượng trộm thiên nga trắng ở Thảo Cầm Viên.

Ngay lập tức đội trinh sát xuyên đêm về Cần Thơ, đến 5 giờ 30 phút sáng đã giải cứu thành công chú thiên nga trắng.

Đến 9 giờ sáng nay (27/1), chú Thiên nga đã trở về với mái nhà Thảo cầm viên Sài Gòn yêu thương, kết thúc hành trình giaỉ cứu 24 tiếng đầy kịch tính.

Điều trân quý nhất là các chiến sĩ công an không quản ngại vất vả bắt bằng được đối tượng tội phạm, mà luôn lo lắng cho sức khoẻ chú thiên nga, nhanh xuyên đêm về Cần Thơ giải cứu bé vì sợ bé kiệt sức

2 bác sĩ thú y của Thảo cầm viên Sài Gòn tháp tùng hành trình đưa bé về nhà an toàn mạnh khoẻ và cho bé cách ly ngay ở khu cứu hộ...", bài chia sẻ đăng trên page của Thảo cầm viên Sài Gòn.

Thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn bị trộm.

Trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận lại cá thể thiên nga trắng bị trộm cắp, hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, suy yếu và phải cách ly để theo dõi.

"Thiên nga bị cuộn đầu, nhét trong ba lô, dẫn đến stress nặng. Ngoài ra, do bị bán vào một trại buôn nên hiện chưa thể đưa ngay về chuồng nuôi mà phải cách ly, theo dõi sức khỏe" - bà Giang chia sẻ trên Người Lao Động.

Thiên nga trắng có tên khoa học là Cygnus olor, thuộc họ Vịt (Anatidae), nhóm chim nước lớn như ngỗng và vịt trời. Đây là loài động vật khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ... Khi trưởng thành, con trống thường nặng hơn con mái.

Đặc điểm nổi bật của thiên nga trắng là bộ lông hoàn toàn trắng muốt, mềm và mượt, mỏ màu cam tươi, viền đen ở gốc mỏ. Chân của con trống có màu đen trong khi con cái có chân màu xám nhạt hoặc vàng nhạt.

Người Lao Động thông tin giá thiên nga trắng trên thị trường Việt Nam hiện dao động từ 15 đến 30 triệu đồng/con, tùy độ tuổi, kích thước và nguồn gốc. Thiên nga thường được bán theo cặp với giá khoảng 50–60 triệu đồng/cặp