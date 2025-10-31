Ngày 31-10, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Đức Khánh (SN 1982), Khổng Đức Hồng (SN 1992) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987) để điểu tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên cả địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Nhóm 3 người bị Công an TP HCM bắt

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Công an TP HCM xác định Khánh cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ.

Bên trong xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bị Công an TP HCM bắt quả tang

Ngoài cơ sở sản xuất tại TP HCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Sản phẩm chuẩn bị đi tiêu thụ

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Khánh là Hồng và Thu. Những người này đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỉ đồng.

Kết quả trên khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TP HCM trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, hàng giả; góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giữ vững trật tự quản lý kinh tế và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.



