HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xuống kênh thuỷ lợi để tắm, nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong

Đ.Nghĩa |

Chiều 7-4, Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 8 tử vong.

Xuống kênh thủy lợi để tắm, nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Đoạn kênh thủy lợi nơi nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong. Ảnh: Triệu Phong

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, em N.N.M (học sinh lớp 8; ngụ thôn An Hưng, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị) cùng nhóm bạn đến kênh thủy lợi thuộc thôn An Tiêm (xã Triệu Phong) để tắm.

Dù không biết bơi, nhưng em M. vẫn xuống kênh thủy lợi này tắm và bị đuối nước. Phát hiện sự việc, nhóm học sinh đi cùng đã hô hoán người dân đến ứng cứu, nhưng không kịp.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai tìm kiếm em M. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, thi thể em M. đã được tìm thấy.

Trước đó, vào đầu tháng 4, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại