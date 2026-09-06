Xuống hạng sau 3 trận thua, đội trưởng U20 Việt Nam xin lỗi thế hệ đàn em

Đội trưởng U20 Việt Nam đã nói lời xin lỗi.

Xếp cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam phải xuống hạng. Đoàn quân áo đỏ sẽ chia tay hạng Qualification để xuống chơi ở hạng Development và đương nhiên không thể giành vé tham dự 2 VCK U20 châu Á liên tiếp 2027 và 2029. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội so tài với các đối thủ tầm cỡ của lứa U20 Việt Nam tiếp theo.

Nguyễn Quốc Khánh - đội trưởng U20 Việt Nam - đã nói lời xin lỗi: "Xin gửi lời xin lỗi đến các em sinh năm 2009, 2010 vì toàn đội đã không hoàn thành nhiệm vụ".

Đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh

Quốc Khánh cũng chính là người đã ghi cả 2 bàn thắng của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027. Nhưng các pha lập công của anh không thể giúp thay đổi tình thế. Đội trưởng U20 Việt Nam trải lòng:

"Em xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến tất cả mọi người. Mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam dù chiến thắng hay thất bại.

Mọi người bên cạnh lúc chiến thắng chắc chắn bọn em sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng mọi người bên cạnh bọn em lúc gục ngã thì sẽ mang lại niềm hạnh phúc lớn lao rất là nhiều. Mong thất bại này sẽ là bàn đạp để cho bọn em học hỏi được từ những sai lầm, để có thể trở thành cầu thủ tốt hơn trong tương lai".