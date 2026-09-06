BXH Giải châu Á: Tuyển Việt Nam chính thức xuống hạng sau khi xếp dưới Campuchia

Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ phải xuống chơi ở hạng đấu thấp hơn.

Để thua 1-2 trước U20 Iran trong lượt trận cuối cùng, U20 Việt Nam xếp cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trên BXH thành tích các đội cuối bảng, U20 Việt Nam chỉ có 0 điểm trong tay cùng hiệu số -6. Thành tích này kém hơn so với U20 Campuchia (3 điểm, hiệu số -12) và U20 Turkmenistan (3 điểm, hiệu số -1). Do đó, U20 Việt Nam đã chắc chắn không nằm trong top 2 đội cuối bảng thành tích tốt nhất và phải xuống hạng.

U20 Việt Nam phải xuống hạng

Tại vòng loại U20 châu Á 2029, U20 Việt Nam sẽ không được thi đấu ở hạng Qualification - nơi các đội tranh tấm vé đến VCK. Đoàn quân áo đỏ phải tham dự hạng đấu Development và nỗ lực để trở lại với hạng Qualification. Như vậy, không chỉ vắng mặt tại VCK U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam cũng không thể tham dự giải đấu năm 2029 thông qua đường vòng loại.

Xếp hạng thành tích các đội cuối bảng (U20 Việt Nam đã chắc chắn xuống hạng)

Giới chuyên môn đánh giá việc xuống hạng này sẽ ảnh hưởng lớn đến các thế hệ U20 Việt Nam kế cận. Họ sẽ không được tham dự đấu trường U20 châu Á đồng thời cũng chắc chắn mất luôn cơ hội cạnh tranh tấm vé đến với U20 World Cup.

Vào năm 2017, U20 Việt Nam từng đi vào lịch sử khi tham dự U20 World Cup. Nhưng giờ đây, U20 Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải chờ đến năm 2031 mới có thể trở lại với sân chơi cấp châu lục.