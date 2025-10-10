HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội

Thanh Hà |

Tối 9/10, nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện xưởng gỗ trong ngõ 110 phố Nam Dư (Hà Nội) bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói đen.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng chữa cháy.

Theo người dân, khoảng hơn 18h cùng ngày người dân trong ngõ 110 phố Nam Dư (Hà Nội) phát hiện có cháy tại xưởng gỗ số nhà 62.

Clip lửa đỏ rực bên trong xưởng.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm phát hiện hỏa hoạn, bên trong ngọn lửa cháy bé, và không có người.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội- Ảnh 2.

Người dân theo dõi vụ việc.

Ngay sau đó, họ hô hoán cho những người xung quanh và báo cho lực lượng chữa cháy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy, xe téc cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều ván gỗ bên trong nhà xưởng bị cháy rụi cùng tài sản khác.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội- Ảnh 3.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội- Ảnh 4.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội- Ảnh 5.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội- Ảnh 6.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

