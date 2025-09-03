HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xuống gầm cầu chơi, 2 bé gái chết đuối thương tâm

Đ.Nghĩa |

Đến chiều tối 3-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái chết đuối ở Quảng Trị.

Tối 3-9, UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, em D.T.T.L (10 tuổi, ngụ xã Gio Linh) và P.T.B.H. (7 tuổi; ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cùng một người bạn rủ nhau đến chơi phía dưới gầm cầu Bến Sanh. 

Đến chiều tối 3-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái chết đuối

Phát hiện H. xuống dưới nước mà không thấy lên, L. liền đến tìm kiếm. Một lúc sau, người bạn đi cùng không thấy cả 2 lên bờ liền chạy về nhà báo tin.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 (Phòng PC07, Công an tỉnh Quảng Trị) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với người dân và chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm 2 bé gái.

Đến chiều cùng ngày, thi thể 2 em đã được tìm thấy. Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân để gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước sự việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường phòng chống đuối nước, quan tâm con em mình trong thời gian nghỉ học.

