Ngày 24/2/2026, là cột mốc đánh dấu 4 năm nổ ra cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine, thường được Moscow gọi với cái tên là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Nhân dịp này, tình nguyện viên quân sự kiêm nhà báo Ukraine Alexey Zhivov đã tổng kết tình hình chiến sự sau 4 năm và đưa ra một số quan điểm cá nhân về cuộc xung đột này.

Ông lưu ý rằng, chiến trường chính khi năm thứ tư của cuộc xung đột sắp kết thúc là các cuộc đấu hỏa lực trên không bằng tên lửa và máy bay không người lái. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các vùng Kherson và Zaporizhia (Zaporozhye), Donetsk, Luhansk (Lugansk), Kharkiv (Kharkov) và Sumy.

Trong khi đó, mặc dù không có giao tranh quân sự trực tiếp nhưng lãnh thổ bán đảo Crimea, thành phố Sevastopol và các vùng Belgorod, Kursk và Bryansk của Nga vẫn trong tình trạng căng thẳng quân sự thường trực.

Nhà báo Ukraine cho biết, sau hơn 4 năm giao tranh, hơn hai triệu người đã được gọi nhập ngũ vào Lực lượng Vũ trang Nga. Trong thời gian này, 116km2 lãnh thổ cũ của Ukraine (chiếm 19% diện tích cả nước) đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.

Tổng thiệt hại ở cả hai phía trong cuộc xung đột (thiệt mạng, bị thương và mất tích) được nhiều nhà quan sát quốc tế ước tính là một triệu người hoặc hơn nữa, nhưng không thể xác định con số cụ thể.

Ông Alexey Zhivov nói thêm rằng, mặc dù cuộc xung đột ở Ukraine có liên quan đến hàng chục quốc gia, nhưng nó lại mang những dấu hiệu rõ ràng của một cuộc nội chiến, vì cả hai bên đều là người Nga về mặt gốc gác, bất chấp việc hiện Nga và Ukraine mang những bản sắc văn hóa dân tộc khác nhau.

Ngoài ra, cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành cuộc xung đột lớn nhất trong thế kỷ 21 và sẽ đi vào lịch sử như một cuộc chiến chứng kiến cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của chiến tranh hiện đại.

Tóm lại, ông Alexey Zhivov lưu ý rằng, cả Nga và Ukraine đều đang trì hoãn việc kết thúc cuộc xung đột vì cả hai bên đều không thể đạt được đầy đủ mục tiêu của mình và một nền hòa bình thỏa hiệp có thể phá hủy sự ổn định chính trị trong nước của một bên trong cuộc xung đột.

Về phía Ukraine, việc chấp nhận “cắt đất, đầu hàng” là điều không thể chấp nhận được đối với giới lãnh đạo chính trị nước này, bất kể là Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ở vào thế yếu trên tiền tuyến.

Không chỉ hiến pháp của đất nước không cho phép Ukraine rút quân, nhường quyền kiểm soát lãnh thổ cho quân Nga, mà uy tín chính trị và sức ép của nhân dân trong nước cũng không cho phép các nhà lãnh đạo Kiev thỏa hiệp với Moscow, rút quân khỏi Donbass.

Về phía Moscow, nếu ký kết một thỏa thuận hòa bình vào thời điểm hiện nay, ông Putin sẽ không thực hiện được mục tiêu đặt ra ngay từ đầu của Chiến dịch quân sự đặc biệt, đó là giành quyền kiểm soát thực tế 4 vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền hồi tháng 9/2022, bao gồm: Kherson, Zaporizhia (Zaporozhye), Donetsk, Luhansk (Lugansk).

Bất cứ sự thỏa hiệp nào của chính quyền Moscow cũng sẽ bị coi là một động thái mềm yếu, là đòn giáng mạnh vào uy tín của nhà lãnh đạo Vladimir Putin trong lòng dân chúng nước Nga.

Do đó, cuộc chiến sẽ chỉ kết thúc khi Nga đã chiếm trọn được 4 vùng này, còn Kiev cũng sẽ tuyên bố đó là các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Ukraine mà Moscow chiếm đóng bằng vũ lực và nước này sẽ tìm mọi cách giành lại các vùng đất này trong tương lai.