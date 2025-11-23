Xung đột Trung Đông leo thang, Israel đồng loạt không kích Gaza, Lebanon

Lực lượng y tế và dân phòng của Hamas cho biết ít nhất 22 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền Bắc và miền Trung Gaza vào ngày 22-11.

Các cuộc tấn công đã nhắm vào 5 địa điểm, bao gồm cả các khu dân cư. Theo nguồn tin địa phương, một chỉ huy cấp cao của Hamas cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza thông báo các cuộc không kích ngày 22-11 của Israel nhắm vào TP Gaza ở phía Bắc, cũng như trại tị nạn Deir al-Balah và Nuseirat ở miền Trung Gaza.

Những người Palestine bị thương được đưa đến Bệnh viện al-Awda sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Anadolu

Lực lượng Hamas cho biết 5 người thiệt mạng tại giao lộ Abbas, thuộc khu vực Rimal đông dân cư của TP Gaza. Các nhân chứng kể rằng cuộc không kích của Israel đã làm một chiếc xe bốc cháy.

Ngoài ra, có 3 người thiệt mạng gần một nhà thờ Hồi giáo ở Deir al-Balah. Tại Nuseirat, 2 ngôi nhà bị tấn công, cướp đi sinh mạng của 10 người. Cuối ngày, 3 người khác thiệt mạng khi một ngôi nhà ở phía Tây TP Gaza bị trúng đạn.

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích trên khắp dải Gaza hôm 22-11 bất chấp lệnh ngừng bắn. Ảnh: Anadolu

Theo đài BBC, cả Israel và lực lượng Hamas đều cáo buộc đối phương đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết 6 tuần trước.

Phía Israel biện minh cho các cuộc tấn công của mình là hành động đáp trả. Họ tuyên bố một "phần tử có vũ trang" đã bắn vào binh lính Israel sau khi vượt qua "lằn ranh vàng" (khu vực Israel kiểm soát) vào sáng cùng ngày.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận đã "tiêu diệt 5 phần tử cấp cao của Hamas" và yêu cầu các nhà hòa giải buộc Hamas tuân thủ các điều khoản ngừng bắn.

Ngược lại, Hamas phủ nhận hoàn toàn hành động vượt ranh giới này. Hamas khẳng định việc quân đội Israel đẩy lằn ranh vàng về phía Tây và liên tục ném bom khu vực phía Đông Gaza là "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận.

Hamas đã khẩn cấp kêu gọi Mỹ và các nhà hòa giải can thiệp, cảnh báo Israel đang cố tình "áp đặt thực tế mới" và phá hoại thỏa thuận hòa bình.

Cùng ngày 22-11, quân đội Israel tiến hành một loạt cuộc không kích trên khắp Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố các hoạt động này nhằm vào nhân sự và cơ sở quân sự của lực lượng Hezbollah vì đã tham gia vào các hoạt động chống lại Israel.

IDF xác nhận đã tiêu diệt nhiều thành viên Hezbollah ở miền Nam và miền Đông Lebanon, bao gồm thung lũng Bekaa.

Trong số những người bị tiêu diệt có Kamel Rida Karnabash, một nhân vật tham gia tái thiết lực lượng Hezbollah, cùng một thành viên khác chịu trách nhiệm liên lạc về tài chính và quân sự với người dân địa phương.

Mạng lưới Al-Mayadeen của Lebanon đưa tin ít nhất 16 cuộc tấn công chỉ riêng tại Bekaa, và xác nhận có nhiều thương vong.

IDF cho biết họ đã tấn công nhiều bệ phóng tên lửa, hai cơ sở cất giữ vũ khí và thiết bị quân sự của Hezbollah tại thung lũng Bekaa. Quân đội Israel khẳng định các mục tiêu này liên quan đến các hoạt động của Hezbollah vi phạm "các thỏa thuận hiện có" giữa Israel và Lebanon.

Trong bối cảnh này, các quan chức ở miền Bắc Israel buộc phải đưa ra thông báo cảnh báo người dân khi cuộc không kích bắt đầu.