Căng thẳng địa chính trị leo thang đã gây ra những gián đoạn đáng kể cho chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh này, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đối mặt với một rủi ro lớn khi các nhà cung ứng bị cắt đứt khỏi các nguồn tài nguyên kinh tế thiết yếu.

Các nhà cung ứng châu Á phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông. Điều này tạo ra những rủi ro dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Nhiều dự báo cho thấy, nếu căng thẳng kéo dài trong nhiều tháng, các nhà cung ứng Hàn Quốc và Đài Loan sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu toàn cầu, có khả năng làm chậm tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng AI.

Eo biển Hormuz hiện là một điểm nghẽn lớn, bắt đầu ảnh hưởng đến các tuyến đường vận chuyển và dòng chảy thương mại. Đối với các công ty như TSMC, vốn chiếm một phần lớn nhu cầu năng lượng của Đài Loan, việc thiếu tiếp cận các nhà cung cấp tài nguyên như Qatar (khí tự nhiên hóa lỏng - LNG) hoặc các quốc gia khác trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đối với các sản phẩm dầu mỏ sẽ gây khó khăn lớn cho việc duy trì hoạt động nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản là ba trong số các quốc gia sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, nhưng lại phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu năng lượng từ thị trường toàn cầu. Các lựa chọn dự phòng cho các quốc gia châu Á còn hạn chế, khiến rủi ro của họ lớn hơn nhiều so với các quốc gia khác trong chuỗi cung ứng AI.

Chất bán dẫn không phải là yếu tố thiết yếu duy nhất bị ảnh hưởng bởi căng thẳng toàn cầu. Các nhà cung ứng bộ nhớ ở Hàn Quốc cũng đang đối mặt với rủi ro. Theo báo cáo của Hankyung, rủi ro tức thời nhất mà các công ty như Samsung và SK hynix phải đối mặt là sự phụ thuộc vào nhập khẩu khí heli từ Qatar. Khí heli được sử dụng để làm mát các tấm silicon wafer trong các giai đoạn sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng. Với việc các nhà cung cấp DRAM hiện đang tập trung vào công nghệ in thạch bản cực tím (EUV), heli cũng rất cần thiết để làm mát các linh kiện nhạy cảm.

Các nhà cung ứng thường tính toán các yếu tố căng thẳng địa chính trị vào quá trình tích lũy hàng tồn kho, do đó, những tác động sẽ không đáng kể trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, có thể phát sinh những vấn đề lớn. Các biện pháp đối phó thông thường từ TSMC, Samsung và SK hynix bao gồm tối ưu hóa quy trình sản xuất, hạn chế sản lượng hoặc tăng giá để bù đắp chi phí vận chuyển cao hơn. Trong tất cả các trường hợp này, các khách hàng không có nhà máy sản xuất (fabless) sẽ cần thay đổi kế hoạch định giá và cung ứng của mình, tạo ra hiệu ứng domino trong toàn bộ chuỗi cung ứng AI.

Tầm quan trọng của sản xuất trong nước đã được nhấn mạnh mạnh mẽ trong vài năm qua, đặc biệt đối với ngành công nghiệp chip Mỹ, vì nó thiếu khả năng chống chịu trước các sự kiện địa chính trị. Đối với một ngành công nghiệp có ý định mở rộng lên quy mô hàng nghìn tỷ USD, việc đảm bảo tiếp cận ổn định các tuyến cung ứng là điều cần thiết để duy trì tốc độ phát triển như kỳ vọng.