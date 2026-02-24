Xung đột Nga-Ukraine biến thành cuộc chiến tiêu hao khốc liệt

Trang tin điện tử của Kênh truyền hình Anh Sky News mới đây đã có bài viết nhận định rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi hoàn toàn mô hình chiến tranh hiện đại, biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao khốc liệt.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao dài dằng dặc, một cuộc thử thách sức mạnh khốc liệt, nơi mà sự dịch chuyển trên bản đồ được đo bằng hàng trăm mét chứ không phải là km.

Trên chiến tuyến, cuộc chiến đấu của binh lính cả hai phía dường như không phải là một chiến quy mô hoành tráng với máy bay rợp trời và xe tăng đầy đất, mà là một cuộc đấu tranh sinh tồn hàng ngày, nơi công nghệ của thế kỷ 21 hòa quyện với những chiến hào lầy lội của Thế chiến I.

Bài viết của Sky News chỉ ra, binh lính của cả 2 bên đều phải đối mặt với cả những thách thức mới và không ít những vấn đề cũ rích mà mọi cuộc chiến tranh đều có. Những vấn đề này không thể giải quyết được, vì chúng nằm ở cốt lõi của cuộc xung đột, là hậu quả chính của nó.

Ví dụ, có thể thấy binh lính của cả 2 bên trên chiến tuyến không chỉ mang theo súng tiểu liên tự động mà họ còn mang theo cả súng săn nạp đạn bằng tay và súng trường thông thường.

Điều này không phải do họ thiếu súng đạn, mà là do máy bay không người lái bay ở độ cao thấp nhất và những vũ khí truyền thống của thợ săn thú hay lực lượng thực thi pháp luật lại tỏ ra khá hiệu quả trong cận chiến chống lại đối thủ đáng gờm nhất trong chiến dịch quân sự này.

Trong cuộc chiến tranh, nguy hiểm luôn thường trực 24/7 với các mối đe dọa có thể tới chỉ trong vài giây.

Nơi trú ẩn được coi là an toàn nhất là các boong ke sâu dưới lòng đất, bởi ngay cả các chiến hào sâu nhất cũng không thể thoát khỏi mối nguy hiểm đến từ bầy đàn máy bay không người lái rình rập khắp nơi, đạn tên lửa và pháo binh luôn sẵn sàng rơi xuống đầu bất cứ ai.

Các chiến binh ở cả hai phía chiến tuyến đều nhấn mạnh rằng, cung cấp hậu cần đã trở thành một cơn ác mộng thực sự vì máy bay không người lái bay lượn khắp mọi nơi.

Nếu một phương tiện vận chuyển bị phát hiện, nó sẽ rất nhanh chóng bị phá hủy, đòi hỏi những nỗ lực bổ sung để bảo toàn tính mạng của các binh sĩ tăng viện và hàng hóa, thiết bị cung cấp cho tiền tuyến.

Các cuộc tấn công và đột kích tại cùng một vị trí có thể xảy ra ít nhất hai đến ba lần một ngày, khiến thần kinh của binh sĩ luôn căng thẳng, họ cũng không còn thời gian để củng cố công sự, trận địa mới bị phá hủy từ trận đánh trước.

Thêm vào đó, sự khốc liệt của cuộc chiến diễn ra trong bối cảnh cái lạnh thấu xương, những con đường bị đóng băng hoặc lầy thụt, các chiến hào lầy lội, bẩn thỉu, ẩm thấp như trong Thế chiến I.

Bài viết trên trang web của hãng tin tức Anh kết luận: Chiến tranh đã phát triển thành “một cuộc xung đột giữa vi mạch hiện đại và con người”, nơi máy bay không người lái định hình kỷ nguyên kỹ thuật số của sự giết chóc và con người làm bất cứ điều gì cần thiết để sống sót.