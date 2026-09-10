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Xung đột Mỹ - Iran có thể kéo dài tới 2029?

Hải Yến
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Cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump thừa nhận xung đột với Iran có thể kéo dài đến sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Xung đột Mỹ - Iran có thể kéo dài đến 2029 , ảnh hưởng tới thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận xung đột với Iran có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông. The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ.

Trong các cuộc họp tại Phòng Bầu dục và Phòng Tình huống, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các quan chức khác trong chính quyền chỉ ra Iran có thể tiếp tục chống lại sức ép của Mỹ, gồm các lệnh trừng phạt và những biện pháp gây ảnh hưởng khác.

Theo kịch bản này, tờ báo lưu ý, xung đột có thể kéo dài đến giai đoạn sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ mới vào tháng 1/2029. Những đánh giá này trái ngược với các tuyên bố công khai của ông Trump về khả năng cuộc chiến sớm kết thúc.

“Xung đột kéo dài trong nhiều năm có thể gây sức ép lên các nguồn lực quân sự và đe dọa gây bất ổn lâu dài trên thị trường dầu mỏ toàn cầu vào thời điểm cao trào của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2028”, ấn phẩm này cho biết.

Ngày 9/9, ông Trump nói với các phóng viên rằng, xung đột giữa Mỹ và Iran có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Quốc hội Mỹ.

Theo Tổng thống Mỹ, Iran được cho là đang “tuyệt vọng tìm cách tác động” đến các cuộc bầu cử Mỹ, hy vọng những chính trị gia lên nắm quyền sẽ có lập trường mềm mỏng hơn đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ nói rằng nếu Iran có được vũ khí hạt nhân, “toàn thế giới sẽ gặp rắc rối lớn”.

Theo IZ
Tags

Donald Trump

jd vance

marco rubio

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