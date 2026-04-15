Xui như mỹ nhân này đúng là cạn phước: Đồng nghiệp cướp spotlight, hết thời bị chặn không cho vào show

Từ thành viên Miss A được push tới cảnh bị chính fan bỏ bê

Ra mắt giới giải trí xứ kim chi vào năm 2010 dưới trướng ông lớn JYP, Mạnh Giai (Jia) từng là một trong 4 thành viên của nhóm nhạc đình đám Miss A . Mỹ nhân sinh năm 1989 gây ấn tượng không chỉ với hình tượng chuẩn girl crush, mà còn sở hữu mái tóc hồng iconic làm nên thương hiệu trong siêu hit Bad Girl Good Girl một thời. Hội tụ đủ mọi yếu tố từ tài năng, nhan sắc đến bệ phóng công ty lớn, chặng đường nghệ thuật của cô tưởng chừng sẽ ngày một rực rỡ. Thế nhưng, ánh hào quang của Mạnh Giai lại xui xẻo bị nuốt chửng bởi chính thành viên cùng nhóm - Suzy.

Tận dụng triệt để bệ phóng từ JYP, Suzy được đảm nhận vai chính trong Dream High . Bộ phim không chỉ thành công, mà còn đưa Suzy bước thẳng vào hàng ngũ sao sáng giá. Danh xưng “tình đầu quốc dân” dần được công chúng sử dụng rộng rãi sau khi Suzy tham gia vai chính Architecture 101 , và kể từ đó, hình ảnh cô nàng phủ sóng gần như mọi mặt trận.

Sở hữu nhan sắc thanh thuần, trong trẻo cùng lợi thế chiều cao 1m70, Suzy đứng không cũng nổi bật. Ba thành viên còn lại - Fei, Jia và Min - dù không hề kém tài, lại thiếu đi thứ hào quang đại chúng như Suzy Từ đó, cái tên “Suzy và những người bạn” ra đời. Ban đầu chỉ là cách gọi vui, nhưng càng về sau càng phản ánh đúng thực trạng. Spotlight ngày càng nghiêng về một phía, kéo theo những đồn đoán về mối quan hệ nội bộ, thậm chí là những khoảnh khắc Suzy bị hắt hủi.

Đỉnh điểm phải kể đến buổi fanmeeting tại thời kỳ quảng bá album Colors (2015). Ngay trên chính sự kiện của nhóm, ba thành viên lại nếm mùi bị cô lập hoàn toàn khi đám đông bên dưới chỉ mải gào thét gọi tên Suzy. Mọi nỗ lực giao lưu đều bị bơ đẹp, ba cô gái đành bất lực nhường mic cho cô em út và im lặng suốt cả buổi meeting. Cảnh tượng này có lẽ chính là giọt nước tràn ly, trực tiếp đẩy Miss A đến con đường tan rã vào năm 2017. Đây cũng là một cái kết được báo trước cho một đội hình đã hoàn toàn đánh mất sự cân bằng spotlight.

Về quê nhà danh tiếng bùng nổ nhưng chóng tàn, nay hết thời bị lãng quên

Trở về quê nhà, Mạnh Giai nhanh chóng đầu quân cho Banana Culture vào giữa năm 2016 để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Giai đoạn đầu, nữ idol cho ra mắt loạt single như Drip, Who's That Girl từng xuất sắc hạ cánh ở top 6 Billboard xứ Trung. Đáng chú ý, chiếc cúp Nghệ sĩ nữ đột phá tại V Chart Awards 2017 cùng màn bắt tay với Jackson Wang (GOT7) qua ca khúc Mood cũng giúp cô duy trì sức nóng.

Bên cạnh đó, Mạnh Giai còn để lại dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng (2020) với cú chốt hạ ở vị trí thứ 3, thành công debut cùng dự án X-SISTER. Thừa thắng xông lên, giai đoạn 2021 - 2023 chứng kiến một Mạnh Giai hoạt động năng nổ trong showbiz Hoa ngữ. Nữ idol không chỉ tung ra các sản phẩm âm nhạc đa dạng như Glass Wall và Oriental , trình làng thương hiệu cá nhân Random Experiment, mà còn đánh dấu cột mốc làm nghề rực rỡ bằng concert solo hoành tráng đầu tay tại Quảng Châu để quảng bá cho EP JIALAND .

Dẫu miệt mài ra nhạc, Mạnh Giai dường như vẫn chìm nghỉm giữa thị trường Cbiz cạnh tranh khốc liệt. Dù có cú bứt phá ngoạn mục từ show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng chút hào quang ấy dường như đã bốc hơi sạch sẽ. Sức nóng cạn kiệt, tên tuổi trượt dài không phanh để rồi Mạnh Giai phải nếm trọn mùi bị lơ đẹp tại show diễn thời trang mới đây.

Cụ thể, tại một show diễn thời trang hồi tháng 3, dù trước đó phía nhãn hàng đã đăng đàn thông báo rầm rộ về sự góp mặt của Mạnh Giai với tư cách khách mời. Khi nữ idol xuất hiện, không có bất kỳ nhân viên nào ra đón tiếp hay sắp xếp chỗ ngồi. Không chỉ vậy, Mạnh Giai bị kẹt lại khu vực hậu trường cho đến tận lúc show diễn bắt đầu. Trớ trêu hơn, bảo vệ tại hiện trường kiên quyết chặn cửa, từ chối cho cô vào trong với lý do thiếu giấy tờ hợp lệ.

Trong suốt khoảng thời gian đó, phía Mạnh Giai đã nhiều lần tìm cách liên lạc với đại diện thương hiệu để giải quyết nhưng đều rơi vào vô vọng. Cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và tắc trách của BTC khiến nữ ca sĩ vô cùng bức xúc. Cô không ngần ngại lên tiếng trên trang cá nhân của mình như sau: "Chắc chắn vì tôi làm chưa đủ tốt, đứng ở vị trí chưa đủ cao. Thương hiệu đã mời tôi đến xem buổi trình diễn, nhưng lại quên mất tôi ở hậu trường. Khi chương trình bắt đầu, bảo vệ không cho tôi vào xem. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!". Động thái này ngay lập tức tạo ra hàng loạt tranh cãi trên MXH, khiến dư luận không khỏi ngán ngẩm trước thái độ thiếu tôn trọng khách mời của nhãn hàng.

Có thể thấy so với thời điểm danh tiếng bùng nổ khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió mùa 1, Mạnh Giai đã không còn giữ được sức nóng. Vẫn ra nhạc thường xuyên nhưng Mạnh Giai không còn được truyền thông - báo chí ưu ái. Chưa kể, thị phần Cpop vốn đã không nhiều bằng giới phim ảnh. Trong khi những ca sĩ có độ nhận diện cao, tên tuổi lớn vẫn ngày càng được yêu mến, chạy tour liên tục thì những idol hết thời như Mạnh Giai khó có thể giữ chân khán giả.