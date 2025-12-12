Xui 8 kiếp mới vớ phải phim Trung Quốc này: Nữ chính mặc đồ hiệu như hàng chợ, cảnh nóng phản cảm nhất trên đời

Dĩ Ái Vi Doanh từng được quảng bá rầm rộ như một "bom tấn" ngôn tình hiện đại, nơi hai ngôi sao đình đám là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ sẽ tạo ra một “couple thập kỷ” được khán giả săn đón. Tuy nhiên, ngay khi vừa lên sóng, bộ phim nhanh chóng trở thành một thảm họa giải trí đúng nghĩa.

Dù đã kết thúc từ lâu, tác phẩm này vẫn giữ nhiệt độ cực cao trên nền tảng TikTok và các trang mạng xã hội. Bộ phim "hot" thật, clip cắt ra lan truyền ầm ầm thật, nhưng tiếc thay, không phải vì những khoảnh khắc lãng mạn hay diễn xuất đỉnh cao. Dĩ Ái Vi Doanh trở thành hiện tượng mạng vì... quá dở và có quá nhiều điểm để chê bai. Khán giả xem phim để chê, để đặt câu hỏi: “Phim gì mà tệ đều từ đầu đến cuối như vậy?”, biến tác phẩm này thành ví dụ điển hình cho sự nổi tiếng bền vững theo hướng tiêu cực.

Trong loạt tranh cãi, tạo hình của Bạch Lộc chính là tâm điểm hỗn loạn lớn nhất. Trịnh Thư Ý trong phim được giới thiệu là đại mỹ nhân xuất chúng, khí chất khuynh thành, nhưng lên hình lại mang vibe “chợ đầu mối” nhiều hơn là quý cô thành đạt. Đồ hiệu từ Gucci, Celine đến Saint Laurent được stylist đưa vào coi như phao cứu trợ, nhưng thành phẩm lại khiến netizen bật cười: áo khoác Gucci giá tận 27.000 NDT mà lên phim trông cứ như hàng sale 30% dở dang. Bộ nào cũng lỗi thời, kém sang, từ cổ áo nhăn nhúm, đến những set “trên đông dưới hè” khó hiểu. Filter thì dìm tơi tả đến mức tất da của Bạch Lộc bị netizen ví như… mốc xanh.

Đỉnh cao của sự dở là chi tiết nhân viên bán hàng trong phim còn khen một bộ váy tweed đỏ là “rất hợp”, để rồi khi chiếu lên, khán giả chỉ càng thấy rõ sự lệch tông và sai khí chất. Chua hơn nữa, outfit đẹp nhất của Bạch Lộc lại chính là bộ đơn giản nhất: áo khoác đen tối giản, không bèo nhún, không độn vai, không nơ nụ. Tức là stylist chỉ cần… đừng cố gắng quá, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Đáng nói, Dĩ Ái Vi Doanh lại được tạo ra bởi tổ hợp đạo diễn và biên kịch là những người dày dạn kinh nghiệm, trong đó tổng đạo diễn Quách Hổ (Châu Sinh Như Cố, Trầm Hương Như Tiết), biên kịch Dương Thiên Tử (Chiêu Diêu) nhưng thành phẩm cuối cùng lại chỉ nhận về 4.5 điểm Douban con số như gáo nước lạnh khiến fan ngơ ngác hỏi nhau: “Quách Hổ sao lại làm ra thứ này?”. Filter hack mặt quá đà, nội dung lộn xộn, chuyển cảnh kiểu PPT, từng phân đoạn đều khiến người xem cảm giác như đang xem bản dựng lỗi.

Bộ phim có những góc quay và chuyển cảnh vô cùng khó hiểu

Nhân vật nữ chính được xây dựng là nữ cường bản lĩnh nhưng hành xử lại khiến khán giả liên tục cau mày. Cô sẵn sàng thả thính nam thứ ngay cả khi đã xác định quan hệ với nam chính, xem việc “có bạn trai giàu” như một niềm tự hào quốc dân và thậm chí dùng điều đó để đáp trả tin đồn. Lời thoại kiểu “bạn trai tôi rất giàu, lần sau gặp anh ấy nhớ tôn trọng” nhanh chóng trở thành trò cười vì phản ánh lối tư duy phụ thuộc và thiếu tự trọng. Còn những lúc bị nói xấu khi bạn trai vắng mặt, cô chọn chạy ra ngồi… trong siêu xe của anh để thể hiện bản thân, một hành vi trẻ con đến mức khán giả không biết nên cười hay nên buồn.

Nam chính cũng không khá hơn. Cảnh anh đang ăn lẩu với nữ chính thì nhận được cuộc gọi cầu cứu từ cháu gái được coi là một trong những khoảnh khắc phi logic nhất màn ảnh năm nay. Cháu gặp sự cố thật sự, nhưng nam chính lại bị nữ chính nũng nịu đến 13 lần “đi đi mà” rồi quyết định… tiếp tục ăn lẩu. Khán giả chỉ biết thở dài: “Tình thân và trách nhiệm để ở đâu?”.

Những cảnh nóng của phim còn gây sốc hơn. Cảnh Bạch Lộc yêu cầu Vương Hạc Đệ “sửa lại nội y” và máy quay còn lia cận cảnh bàn tay nam chính luồn vào trong áo khiến cả mạng xã hội nổ tung vì phản cảm. Một cảnh nóng khác bị chê “dính như keo”, gượng gạo đến mức khán giả xem mà sượng giùm. Đỉnh điểm là khi họ thân mật ngay lúc nam phụ đang nghe điện thoại ở đầu dây bên kia một chi tiết khiến người xem tự hỏi: “Tôi đang xem phim hay đang bị thử độ chịu đựng?”.

Dĩ Ái Vi Doanh không chỉ là một bộ phim tệ, mà còn là ví dụ điển hình cho việc một tác phẩm có thể sai từ tạo hình, nội dung đến giá trị truyền tải. Một bộ phim mà khán giả nhớ đến không phải vì chất lượng, mà vì số lượng lỗi quá nhiều để than. Từ bom tấn kỳ vọng, tác phẩm đã trở thành thảm họa mà người xem chỉ muốn quên đi càng sớm càng tốt.

Phản hồi cư dân mạng: - Cỡ nam nữ chính phim ngắn Lệ Đông và Khương Thập Thất còn sang hơn cặp đôi lưu lượng này - Trong truyện đỉnh bao nhiêu vô phim nó phèn bấy nhiêu, thề ai đọc truyện thì tốt nhất đừng xem phim - Nói thiệt tổng tài phim ngắn nhìn còn đẹp hơn ý - Ý là lúc coi phim tôi cũng thấy bình thường, cho tới khi coi trên tiktok phân tích tôi lại thấy bất thường - Phim này từ đầu là chê trang phục nữ chính rồi. Y như mượn đồ của nhà tài trợ mặc. Lùng bùng, luộm thuộm, chả ra form nào, sau mới biết toàn đồ hiệu xịn. Nhỏ stylist nào ác nhân thiệt - Bạch Lộc là người duy nhất có thể khiến những bộ đồ đắt tiền trong như hàng chợ - Thiệt sự không ai trong đoàn phim nhìn ra vấn đề à chời, để lên phim kiểu vậy - Nhớ trong truyện gu thời trang trong truyện đẹp lắm mà, sao chuyển thể thành phim nó kỳ vậy - Bạch Lộc thật sự đẹp trong mấy bộ kiểu tiên tiên hoặc bèo bèo mơ màng thôi. Với mấy bộ đời thường, mặc nhìn như kiểu có thù với stylist.



