Xúc phạm trọng tài, Vũ Văn Thanh nhận cái kết đắng với án phạt cực nặng của VFF

Quyết định kỷ luật được Ban kỷ luật VFF đưa ra vào trưa nay (10/5) với nội dung ghi rõ: "Phạt cầu thủ Văn Thanh (CLB Công An Hà Nội) 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do hành vi xúc phạm, thiếu văn hoá với trọng tài".

Trước đó ở phút 65 trận đấu giữa CLB CAHN và Quảng Nam vào ngày 8/5, Văn Thanh truy cản Xuân Tú và bị trọng tài cắt còi, phạt thẻ vàng. Cầu thủ của CLB CAHN sau đó đã có lời lẽ không hay, khiến trọng tài Lê Vũ Linh lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân.

Sau trận, cầu thủ Lê Xuân Tú của Quảng Nam cho biết: "Tôi không biết Văn Thanh đã nói gì để trọng tài phạt thẻ đỏ. Nhưng chính việc chơi hơn người đã giúp chúng tôi thoải mái hơn, tận dụng ưu thế để giành chiến thắng".

Qua góc máy truyền hình, dư luận không khỏi bức xúc vì hành vi của Văn Thanh.

Ngoài vụ việc của Văn Thanh, vòng 17 V.League 2023/24 còn có thêm 3 án phạt khác. Cụ thể, HLV Popov (CLB Thanh Hoá) bị phạt 10 triệu đồng do không tham dự họp báo sau trận; CLB Nam Định bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; CLB Hải Phòng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng.