Sáng 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Vàng Thị Dúa (33 tuổi) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Ngày 22/2, trang Fanpage “Tuổi trẻ Công an Sơn La” đăng tải bài viết “Chúc mừng chiến công của Công an tỉnh Sơn La triệt phá thành công chuyên án ma túy”. Bài viết nhận được nhiều bình luận tốt đẹp, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 23/2, tài khoản Facebook do Vàng Thị Dúa sử dụng tên “Vaj Ntsuab” đăng nội dung khiếm nhã, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Vàng Thị Dúa tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Công an huyện Mai Sơn xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý Vàng Thị Dúa và yêu cầu người này tự giác gỡ bình luận xấu độc trên Facebook.

Cũng liên quan việc đăng tải thông tin sai phạm trên Facebook, ngày 28/2, Công an huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) xử phạt Tẩn V.N (18 tuổi, trú tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê) 5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, khi gặp CSGT Công an huyện Bắc Mê đang làm nhiệm vụ, do không có bằng lái xe máy nên V.N không dám tiếp tục di chuyển. Thanh niên này còn chụp ảnh đăng bài viết có tính chất xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng công an trên Facebook cá nhân.

Sau khi nắm bắt được thông tin sự việc, lực lượng an ninh Công an huyện Bắc Mê đã vào cuộc xác minh, làm rõ và mời Tẩn V.N đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Tẩn V.N đã thừa nhận hành vi của mình, ký cam kết, xin lỗi và gỡ bài đăng.