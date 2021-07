Xúc động và nể phục hành động của loạt nghệ sĩ Việt giữa đại dịch Covid-19

Trong lúc TPHCM gồng mình chống dịch thì nhiều nghệ sĩ cũng giũ bỏ những bộ đồ lộng lẫy, những túi xách hàng hiệu để khoác lên người bộ đồ bảo hộ dấn thân vào tâm dịch làm tình nguyện viên.

Một số khác lại tích cực trong các hoạt động thiện nguyện với những bữa ăn 0 đồng, những phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ bà con nghèo đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này.



Phiên chợ 0 đồng của Quang Lê

Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến nhiều người dân nghèo lâm vào cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, ca sĩ Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng đã mở phiên chợ thực phẩm 0 đồng.

Ca sĩ Quang Lê chọn phát thực phẩm cho công nhân ở 3 khu cách ly tại quận Bình Tân. Mặt hàng là mì tôm, gạo, các loại rau củ.

Quang Lê tự bỏ tiền túi làm phiên chợ 0 đồng cung cấp thực phẩm cho dân nghèo khu vực bị cách ly.

Nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Phiên chợ 0 đồng Quang Lê dành tặng 3 khu cách ly ở Bình Tân, đường Nguyễn Thanh Mại, phường Tân tạo Quận Bình Tân. Sâu bên trong là khu nhà trọ dành cho công nhân làm việc ở khu công nghiệp.

Nơi đây bị phong tỏa do có người nhiễm Covid-19, cảm ơn ủy ban và công an phường An Lạc đã sắp xếp trao cho bà con đúng quy trình chống dịch". Được biết, tất cả mọi chi phí đều là tiền túi của nam ca sĩ bỏ ra.

Phía dưới phần bình luận, rất đông người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ về tấm của Quang Lê: "Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Xin cảm ơn tấm lòng Quang Lê rất nhiều","Anh có một tấm lòng rất nhân hậu", "Cảm ơn Quang Lê nhiều lắm chúc Quang Lê luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công"…

Đàm Vĩnh Hưng cũng nhanh chóng mở phiên chợ 0 đồng cho người nghèo ngay khu vực anh sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam ca sĩ chia sẻ video quay lại những hình ảnh trong phiên chợ 0 đồng này và viết: "Điều cảm động mà Hưng đã chia sẻ - 'Phiên chợ 0 đồng'. Thực sự Hưng rất vui vì mình đã làm được thêm điều tử tế cho cộng đồng.

Nghe những tâm tư của người dân mà nhói lòng kinh khủng khiếp, hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống của người dân ổn định trở lại". Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định sẽ còn làm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này trong thời gian tới.

Đàm Vĩnh Hưng dùng "sức mình" và sức của anh em bạn bè thân thiết tặng thực phẩm cho bà con nghèo, trong khu cách ly.

Gian bếp 0 đồng của NSƯT Hữu Quốc

Từ nhiều ngày nay, nghệ sĩ Hữu Quốc đã thực hiện gian bếp 0 đồng, mỗi ngày phát cả ngàn suất cơm miễn phí cho người nghèo, người vô gia cư ở khắp các địa bàn các quận tại TPHCM. Tất cả các khâu thực hiện, nấu nướng đều do chính các nghệ thực hiện.

Chia sẻ về lý do thực hiện những bữa cơm 0 đồng này, nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết, mỗi ngày anh nhận được vô số tin nhắn cầu cứu từ bà con nghèo, công nhân ở nhiều địa bàn khác nhau tại TPHCM. Những tin nhắn đó khiến anh nhói lòng. Xung quanh còn quá nhiều người khó khăn, cần giúp đỡ.

Vậy là anh ghi hết lại những địa chỉ, những con người cần giúp đỡ rồi tính toán, phân bổ cho hợp lý để ai cũng nhận được bữa ăn ngon.

Không chỉ có sự chung tay của các nghệ sĩ, các diễn viên sân khấu kịch 5B mà gian bếp 0 đồng của nghệ sĩ Hữu Quốc còn được bà con trong khu phố đồng lòng. Người gọt khoai, người sơ chế nguyên liệu, người đóng gói…

Nhóm bếp 0 đồng "Yêu thương chia sẻ" của nghệ sĩ Hữu Quốc đi phát bữa cơm miễn phí cho người nghèo trong dịch.

Bếp 0 đồng do nghệ sĩ Hữu Quốc khởi xướng

Và cứ tới giờ là một chiếc xe tải tới chở miễn phí các phần cơm đi phát cho người nghèo tại những địa điểm mà nghệ sĩ Hữu Quốc đã lên danh sách từ trước. Theo các thành viên tham gia nấu nướng ở gian bếp 0 đồng của nghệ sĩ Hữu Quốc thì bà con nghèo rất xúc động, thậm chí bật khóc khi nhận những phần ăn quý báu lúc khó khăn này.

Chính vì sự thiết thực của gian bếp 0 đồng mà nghệ sĩ Hữu Quốc khởi xướng mà nhiều mạnh thường quân ở khắp mọi nơi đều tích cực tham gia ủng hộ. Họ hy vọng, sự đóng góp nhỏ nhoi của mình sẽ hữu ích cho người dân Sài Gòn trong lúc khó khăn này.

Đại Nghĩa, Việt Hương và nhiều nghệ sĩ từ thiện thầm lặng

Hình ảnh MC Đại Nghĩa phát 3000 bánh mì, gần 4 tấn rau từ trưa đến tối, mệt mỏi ngồi bệt trên đường ăn miếng bánh mì khiến nhiều người xúc động.

Đại Nghĩa nổi tiếng là người luôn tích cực trong công tác từ thiện. Trong những ngày TPHCM chống dịch, anh bận rộn hơn cả lúc không có dịch, bởi cái tâm đau đáu giúp người nghèo, hỗ trợ chống dịch.

Từ tham gia tình nguyện, hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu, đến đi siêu thị hộ người dân, Đại Nghĩa còn tích cực phát thực phẩm cho bà con nghèo, trong khu cách ly.

Từ nhiều ngày nay, Đại Nghĩa cật lực làm tới 3,4 giờ sáng để kịp tiếp tế cho bà con nghèo khu cách ly.

Mới đây, MC Đại Nghĩa lại tiếp tục hành trình một ngày thiện nguyện của mình bằng việc đi phân phát 3000 bánh giò và gần 4 tấn rau đến những nơi bà con cần.

Được biết, nam nghệ sĩ đã đi từ giữa trưa qua các quận quận 12, quận 3, quận 5, quận 8, quận 9, quận 10, quận Bình Tân, quận 6, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, để mang rau và bánh đến cho những khu phong tỏa, bị cách ly hoặc những nơi đang bị thiếu lương thực và kết thúc khi đã gần 10 giờ tối.

Cả một ngày dài đi phát lương thực cho bà con, thế nên, hình ảnh MC Đại Nghĩa ngồi bệt xuống đường ăn vội miếng bánh khi trời đã tối mịt khiến ai nhìn cũng phải xúc động.

Rất nhiều lời cảm ơn và sự ngưỡng mộ đã được gửi đến cho nam MC khi anh không ngại vất vả mà lao mình vào giúp đỡ bà con thay vì ngồi nhà nghỉ ngơi tránh dịch.

MC Đại Nghĩa chia sẻ: "Nghĩa biết vài bó rau cho một gia đình, ăn một bữa là hết, vài cái bánh ăn một lần là cũng xong. Nhưng trong tình hình này Nghĩa cùng những người bạn của mình chỉ có thể làm đến thế. Những nơi mà chưa đến được hôm nay, thì sẽ cố gắng khi có được lượng rau mới Nghĩa sẽ đến ngay nhé. Cám ơn các bạn thật nhiều nhé".

Việt Hương cũng liên tục tiếp tế cứu trợ bà con nghèo trong địa bàn thành phố.

Tương tự, nghệ sĩ Việt Hương cũng liên tục có hành động ý nghĩa. Nghệ sĩ Việt Hương cho biết, chị nhận được rất nhiều ý kiến, thư ngỏ cho biết, có gạo nhưng không nấu được vì họ là tình nguyện viên.

Chính vì vậy, Việt Hương đã chọn phần ăn có sẵn là bánh ngọt, bánh mặn, sữa. Nữ nghệ sĩ lên kế hoạch tặng 2.000 phần bánh và 1.000 hộp sữa mỗi ngày.

Trước đó, khi TP. Thủ Đức quyết định phong tỏa theo chỉ thị 16, Việt Hương đã ngay lập tức gửi 5 tấn gạo hỗ trợ bà con nghèo.

Việt Hương cho biết, tinh thần thiện nguyện của chị được mẹ truyền cho từ hồi 6 tuổi. Dù hồi đó nhà chị nghèo nhưng mẹ của danh hài hay đi chùa và dắt chị theo. Mỗi lần như thế, gặp người nghèo hơn, mẹ chị lại cho bịch cơm hay quả chuối.

"Tới giờ, tôi cứ lần theo sợi dây chỉ đỏ của má mà đi. Giờ tôi có bao nhiêu, vợ chồng gói ghém đủ là chia sẻ cho mọi người. Nhưng trước tiên, gia đình nội ngoại phải đủ đầy. Tứ thân phụ mẫu trên hết. Nay mất ba, còn mỗi bố chồng, ông có lương hưu nên gia đình ủng hộ thêm. Làm gì được chúng tôi phụ ngay", Việt Hương chia sẻ.

Ngoài những nghệ sĩ trên, còn rất nhiều nghệ sĩ vẫn thầm lặng chia sẻ với người nghèo và góp sức trong việc chống dịch như MC Quyền Linh, Quỳnh Hoa, Hồ Bích Trâm...