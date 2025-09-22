Xúc động tài xế taxi trợ giúp sản phụ hạ sinh an toàn ngay trên xe

Xúc động tài xế taxi trợ giúp sản phụ hạ sinh an toàn ngay trên xe

Khoảng 7h sáng 21/9, anh Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều) nhận chở một sản phụ tên T. cùng mẹ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Khi xe lăn bánh được chừng vài cây số, chị T. đau bụng dữ dội, dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt.

Ý thức được sự cấp bách, anh Tùng vừa lái xe vừa trấn an, cố gắng đưa khách tới bệnh viện nhanh nhất.

Khi đến địa phận xã Hồng Thái Đông, sản phụ không thể chờ thêm. Chị sinh con ngay trên ghế sau chiếc taxi, trong sự hỗ trợ của người mẹ đi cùng.

Không hoảng loạn, anh Tùng lập tức đánh lái thẳng tới Trạm Y tế xã, hô hoán nhân viên y tế ra hỗ trợ. Nhờ can thiệp kịp thời, em bé được lau rửa, cắt rốn an toàn trước khi cùng mẹ tiếp tục được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa.

May mắn, sức khỏe cả hai mẹ con đều ổn định. Chuyến xe đặc biệt này anh Tùng không nhận tiền. “Tôi chỉ mong đưa họ đến nơi an toàn. Được thấy em bé chào đời khỏe mạnh là phần thưởng lớn nhất rồi”, nam tài xế chia sẻ.

Câu chuyện đã khiến nhiều người xúc động, coi đó là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái và sự bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp. Giữa nhịp sống thường nhật, nghĩa cử của chàng trai vùng mỏ trở thành điểm sáng, lan tỏa thông điệp ấm áp về tình người.