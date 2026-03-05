Tuy nhiên, Kasim muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Một số người thân và đồng nghiệp ở Mỹ kịp đến thăm để chia tay anh.

Gia đình ca sĩ không muốn tổ chức tang lễ ồn ào, chỉ một số người thân quen biết tin, đến để bày tỏ tiếc thương. Tâm nguyện của Kasim là muốn tiếng hát của anh mãi mãi trong lòng mọi người.

Hiện tại, mẹ và một người em của Kasim Hoàng Vũ túc trực để lo liệu hậu sự cho anh. Thông tin về cáo phó sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Theo dự kiến, tang lễ của nam ca sĩ sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm và giản dị.

Kasim Hoàng Vũ phát hiện mắc viêm khớp xương hàm vào những tháng đầu năm 2023, sau lần nhổ răng khôn tưởng chừng đơn giản. Đến cuối năm, anh phải bước vào ca phẫu thuật đầu tiên. Di chứng sau mổ khiến gương mặt nam ca sĩ bị lệch, phần cằm có dấu hiệu biến dạng rõ rệt.

Khi Kasim Hoàng Vũ qua đời, rất nhiều khán giả bàng hoàng thương xót. Ca khúc "Vì yêu" gắn với tên tuổi anh cũng được nghe lại rất nhiều.

Với giai điệu rock ballad mạnh mẽ đầy cảm xúc, bài hát đã giúp Kasim khẳng định phong cách âm nhạc riêng biệt của mình giữa thị trường V-pop.

“Vì Yêu” gây ấn tượng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, với phần hòa âm mang màu sắc rock hiện đại. Tuy nhiên, điều làm nên sức sống lâu dài của ca khúc lại nằm ở ca từ giản dị nhưng giàu cảm xúc.

Nội dung bài hát xoay quanh những hy sinh, nỗi đau và cả sự mạnh mẽ mà con người sẵn sàng chấp nhận vì tình yêu. Thông điệp “làm tất cả vì yêu” được truyền tải qua giọng hát khàn, khỏe và đầy nội lực của Kasim, tạo nên cảm giác vừa dữ dội vừa chân thành.

Mời quý vị nghe lại ca khúc này, như 1 lời tưởng nhớ tới Kasim Hoàng Vũ.