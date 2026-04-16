Xúc động lý do người phụ nữ tô son đến phút cuối đời

Các chuyên gia làm việc với những bệnh nhân giai đoạn cuối đã chia sẻ những bài học cuộc sống sâu sắc mà họ học được từ chính những người mình chăm sóc.

Tổ chức từ thiện Marie Curie (tại Anh) chuyên hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cung cấp dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc và hỗ trợ những người đang ở những ngày cuối đời.

Công việc này đồng nghĩa với việc họ thường xuyên đối diện những hoàn cảnh đầy xúc động, nhưng cũng chính từ đó, họ nhận được những lời khuyên vô giá từ bệnh nhân. Mới đây, Marie Curie đã chia sẻ những “bài học để đời” mà họ ghi nhận được trong nhiều năm, trong đó có một hành động cuối cùng mang ý nghĩa đặc biệt.

Hành động đặc biệt lúc sắp ra đi

Bên cạnh những lời khuyên quen thuộc như “đừng đi ngủ khi còn giận dữ”, hay “đừng để lo lắng lấy đi thời gian bạn đang có”, còn có một chia sẻ giản dị nhưng đầy xúc động từ một bệnh nhân. Một trợ lý chăm sóc sức khỏe kể lại: “Tôi từng chăm sóc một bệnh nhân luôn muốn tô son đỏ rực mỗi ngày cho đến tận ngày cuối cùng, để bà cảm thấy mình vẫn là chính mình.”

Những thông điệp này được người dẫn chương trình truyền hình và phát thanh người Anh Kemi Rodgers chia sẻ, nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ chiến dịch “Purchase for Marie Curie Nurses”. Theo đó, một phần doanh thu từ các sản phẩm được chọn sẽ được quyên góp cho tổ chức để hỗ trợ công tác chăm sóc cuối đời.

Trong chương trình, Kemi xuất hiện cùng Ashleigh Wood – một y tá tại Marie Curie, với những tấm bảng ghi lại các bài học được viết bằng mỹ phẩm.

Những lời khuyên không chỉ xoay quanh cuộc sống mà còn nhấn mạnh vai trò của việc chăm sóc bản thân, giúp con người cảm thấy là chính mình ngay cả trong những ngày cuối. Nhiều bệnh nhân cho rằng không nên ngại trang điểm nổi bật hay dùng mùi hương yêu thích.

Ngoài ra, nhiều người cũng nhắc đến việc đừng để công việc chiếm hết thời gian. Các y tá và nhân viên chăm sóc cho biết, điều mà bệnh nhân thường hối tiếc nhất là những khoảnh khắc bên gia đình đã bị bỏ lỡ vì công việc.

Không ít người cũng nhìn lại cả cuộc đời lo lắng về tiền bạc, và khuyên người thân hãy dùng tiền để tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc khi còn có thể. Trong khi một số nói về những ước mơ lớn, nhiều người khác lại khuyên hãy sống trọn vẹn ở hiện tại, đừng quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác, và hãy tự tin làm điều khiến mình hạnh phúc – như tô một màu son nổi bật.

Nhiều bệnh nhân chia sẻ những lời khuyên đơn giản nhưng sâu sắc: hãy sống đúng với bản thân và đừng trì hoãn hạnh phúc đến “một ngày nào đó”.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những niềm vui nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn – từ việc duy trì thói quen chăm sóc da, sơn móng tay, đến làm tóc để cảm thấy tự tin hơn.

Một người còn cho biết việc sử dụng mùi nước hoa yêu thích có thể mang lại cảm giác dễ chịu, giúp giảm bớt mùi bệnh viện và gợi nhớ những ký ức đẹp.

Những chia sẻ này được đưa ra sau khi Marie Curie công bố rằng gần 1/3 người tại Anh không nhận được sự chăm sóc cuối đời cần thiết.

Ashleigh cho biết: “Khi ở bên những bệnh nhân trong những ngày cuối, bạn sẽ hiểu rõ điều gì thực sự quan trọng. Chúng tôi thường nghe bệnh nhân nói rằng họ muốn tha thứ sớm hơn, muốn nói ra cảm xúc của mình thay vì giữ trong lòng. Họ cũng nhắc nhở hãy tự hào về bản thân và giữ lại những điều khiến bạn là chính mình.”

10 bài học cuộc sống từ bệnh nhân giai đoạn cuối:

- Đừng đi ngủ khi còn giận dữ

- Đừng để lo lắng lấy đi thời gian bạn đang có

- Thời gian bên người thân là điều quý giá nhất

- Đừng chờ “một ngày nào đó” – hãy sống cho hiện tại

- Đừng ngại nổi bật nếu điều đó khiến bạn là chính mình – hãy tô son đỏ hoặc dùng mùi hương yêu thích

- Hãy buông bỏ oán giận và tha thứ sớm hơn

- Trân trọng những kỷ niệm bên người thân

- Giữ đôi tay mềm mại để người thân có thể nắm lấy

- Đừng làm việc quá nhiều đến mức bỏ lỡ cuộc sống

- Đừng để dành hết tiền cho những ngày tồi tệ – hãy dùng nó để tạo nên những ký ức hạnh phúc