Xúc động khoảnh khắc NS Tấn Beo ngồi xe lăn đến đám cưới con trai, cố đi tập tễnh trong nước mắt

Tối 25/12, đám cưới của Tấn Lộc - con trai nghệ sĩ hài Tấn Beo - và cô dâu Quỳnh Anh - cháu gái của danh ca Chế Linh - diễn ra trong không gian sang trọng, thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngày vui của đôi trẻ có sự chứng kiến của gia đình 2 bên và quy tụ nhiều nghệ sĩ là bạn bè, đồng nghiệp của bố mẹ.

Trong không khí trang trọng và hạnh phúc của một đám cưới, có những khoảnh khắc khiến người xem nghẹn lại. Tại lễ cưới con trai, nghệ sĩ Tấn Beo nghèo xe lăn đến tham dự đã trở thành điểm lặng xúc động nhất, khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi theo dõi những đoạn clip được chia sẻ.

NS Tấn Beo ngồi xe lăn tham dự đám cưới của con trai. Clip: @meowentertainment

NS Tấn Beo từng trải qua cơn đột quỵ và việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong ngày trọng đại của con trai, nam nghệ sĩ vẫn cố gắng có mặt, lên sân khấu làm lễ và chứng kiến khoảnh khắc con trai bước sang một chương mới của cuộc đời. Hình ảnh ông được người thân dìu từng bước, di chuyển chậm rãi trong sự chăm sóc cẩn thận của gia đình khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Suốt buổi lễ, NS Tấn Beo gần như không giấu được cảm xúc. Ông bật khóc nhiều lần, gương mặt xúc động khi nhìn con trai và con dâu đứng trước quan khách. Bên cạnh ông, người thân liên tục an ủi, nắm tay và chăm sóc từng cử chỉ nhỏ. Cô dâu và chú rể trong ngày vui cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến cha bước đi tập tễnh, cố gắng hiện diện để trọn vẹn vai trò của một người bố. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận bày tỏ sự nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Tấn Beo gây xúc động mạnh trong đám cưới của con trai (Clip: Quách Tuấn Du)

Năm ngoái, nghệ sĩ Tấn Beo đã trải qua giai đoạn điều trị dài ngày sau đột quỵ, để lại nhiều di chứng ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt. Nam danh hài được điều trị tại một cơ sở thuốc Nam, gia đình cho biết lúc đó sức khỏe của ông đã ổn định, một số nghệ sĩ có đến thăm và quay các clip ngắn cho biết ông có thể ngồi trò chuyện, thậm chí cùng hát với nghệ sĩ hài Tấn Hoàng.

Ngày 4/11, người thân cho biết sau hơn một năm chống chọi với di chứng tai biến mạch máu não. Các bác sĩ chẩn đoán chức năng thận của nghệ sĩ Tấn Beo gần như suy kiệt hoàn toàn, buộc phải chạy thận nhân tạo định kỳ để duy trì sự sống.

Tại bệnh viện đang điều trị cho Tấn Beo, các bác sĩ đã tiến hành đặt cầu tay để chuẩn bị cho quá trình lọc máu định kỳ. Ông đang được điều trị theo phác đồ chuyên biệt kèm chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt: giảm đạm, hạn chế muối, dầu mỡ và thịt đỏ. Dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn cố gắng ăn uống điều độ, nói chuyện minh mẫn và kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày.