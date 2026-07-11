Xúc động hình ảnh Courtois an ủi Lammens: "Đừng vùi dập cậu ấy"

Chứng kiến Lammens suy sụp sau sai lầm khiến Bỉ bị loại khỏi World Cup 2026, Courtois đã lập tức tiến đến ôm đàn em và nhắn nhủ đám đông: "Đừng vùi dập cậu ấy".

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ khép lại với nỗi buồn lớn dành cho "Quỷ đỏ". Phút cuối trận, Mikel Merino tận dụng pha bắt bóng không dính của Senne Lammens để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha, đồng thời dập tắt giấc mơ vô địch của đội tuyển Bỉ.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Lammens gần như gục xuống. Thủ thành trẻ của Bỉ không thể giấu nổi sự thất vọng khi biết rằng sai lầm của mình đã trở thành bước ngoặt quyết định.

Nhưng giữa khoảnh khắc đau đớn ấy, người đầu tiên tiến đến bên Lammens lại là Thibaut Courtois. Thủ thành số một của tuyển Bỉ ôm chặt đàn em, liên tục động viên và chia sẻ cùng nỗi đau mà người gác đền 23 tuổi đang phải trải qua.

Sau trận đấu, Courtois đã lên tiếng bảo vệ Lammens.

"Sự thật là mặt sân rất khô, đó là một vận xui. Bóng đá là vậy, chúng ta không nên vùi dập cậu ấy. Lammens là một thủ môn giỏi, cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời ở Man Utd và không đáng phải nhận điều này", Courtois chia sẻ.

Điều khiến hình ảnh ấy càng trở nên đặc biệt là bởi chính Courtois cũng trải qua một tình huống khá tương tự trong trận đấu. Trước đó, thủ môn 34 tuổi cũng không thể bắt dính cú sút của đối phương, tạo điều kiện để cầu thủ Tây Ban Nha lao vào đá bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Hai thủ môn của Bỉ, người là huyền thoại của bóng đá nước nhà, người là tương lai trong khung gỗ, đều thủng lưới theo cùng một kịch bản cay đắng. Có lẽ vì hiểu rõ cảm giác của Lammens hơn ai hết, Courtois đã không chọn trách móc, mà thay vào đó là một cái ôm và những lời bảo vệ đầy tình người.

Lammens rất buồn khi bị thủng lưới và nhiều cầu thủ đã tới an ủi anh, bao gồm cả Merino phía Tây Ban Nha.

Bản thân Courtois cũng không có được thể trạng tốt nhất. Thủ môn của Bỉ phải rời sân vì chấn thương và sau trận đã tiết lộ nguyên nhân.

"Tôi đã thực hiện vài đường chuyền dài khoảng 70 đến 80 mét và việc quá sức đã dẫn đến chấn thương này. Tôi đã muốn tiếp tục thi đấu dù không thể phát bóng được nữa, nhưng cuối cùng HLV là người quyết định và tôi luôn đặt lợi ích của toàn đội lên hàng đầu", anh bộc bạch.

Bỉ đã bị loại, World Cup 2026 cũng khép lại với nhiều tiếc nuối đối với Courtois và các đồng đội. Tuy nhiên, cái ôm của thủ thành kỳ cựu dành cho Lammens có lẽ sẽ còn được nhắc đến như một trong những hình ảnh đẹp nhất của giải đấu, khi sự cảm thông và tình đồng đội đã xuất hiện đúng vào thời khắc đau đớn nhất.