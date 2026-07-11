Mikel Merino: Gã du mục của bóng đá Tây Ban Nha & định mệnh cho những bàn thắng cuối

Ánh hào quang tới muộn với Mikel Merino nhưng có vẻ như khi nó đã đến rồi thì lại chẳng muốn rời xa anh chàng này!

Cậu bé con nhà nòi nhưng... bóng cũng không có mà đá!

Khi Mikel Merino ghi bàn loại Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 và tiếp tục xé lưới Bỉ tại tứ kết World Cup 2026, nhiều người nghĩ rằng Tây Ban Nha vừa tìm ra một "siêu dự bị" hoàn hảo. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc bùng nổ ấy là một câu chuyện thú vị, dài và không hề đơn giản với Merino.

Merino sinh ngày 22/6/1996 tại thành phố Pamplona, vùng Navarra của Tây Ban Nha. Cha anh, Ángel Miguel Merino, là cựu cầu thủ chuyên nghiệp và sau này trở thành HLV. Thế nhưng, khác với nhiều gia đình bóng đá khác, ông không bao giờ ép con trai nối nghiệp mình.

Cha mẹ Merino từng không mua bóng cho anh vì muốn cậu tự lựa chọn đam mê. Nhưng cậu bé Mikel lại mê bóng đá đến mức thường xuyên chạy theo những đứa trẻ khác để xin chơi cùng. Cuối cùng, gia đình hiểu rằng tình yêu với trái bóng đã tự tìm đến cậu.

Có lẽ chính vì được tự do lựa chọn, Merino luôn giữ một mối quan hệ rất đặc biệt với bóng đá. Anh không phải thần đồng được tung hô từ nhỏ, cũng không phải cái tên mang trên vai kỳ vọng của cả một nền bóng đá. Mọi thứ đến với Merino chậm rãi nhưng bền bỉ.

Cả thế giới đang phải tìm hiểu về cái tên Mikel Merino.

Gã du mục đi tìm chỗ đứng

Sự nghiệp của Merino không hề bằng phẳng.

Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Osasuna và ra mắt đội một khi mới 18 tuổi. Tài năng của tiền vệ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Borussia Dortmund. Năm 2016, Merino sang Đức với kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn.

Nhưng giấc mơ tại Dortmund không diễn ra như mong đợi. Anh không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình giàu ngôi sao của đội bóng vùng Ruhr và chỉ có số lần ra sân khá khiêm tốn.

Một năm sau, Merino tiếp tục phiêu lưu tới Newcastle United. Môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt giúp anh trưởng thành hơn, nhưng anh vẫn chưa thực sự trở thành cái tên không thể thay thế.

Nhiều cầu thủ có lẽ đã chấp nhận số phận của một người giỏi nhưng không xuất chúng. Merino thì khác.

Năm 2018, anh trở về Tây Ban Nha đầu quân cho Real Sociedad. Đó là quyết định thay đổi toàn bộ sự nghiệp. Trong sáu mùa giải tại xứ Basque, Merino trở thành linh hồn nơi tuyến giữa của Sociedad, giúp đội bóng giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa 2019-2020 và khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ toàn diện nhất La Liga.

Đến mùa hè năm 2024, sau chức vô địch EURO cùng tuyển Tây Ban Nha, anh trở lại Premier League trong màu áo Arsenal.

Nhìn lại hành trình ấy, Merino giống một gã du mục của bóng đá châu Âu hơn là một ngôi sao được định sẵn cho vinh quang. Anh đi qua Tây Ban Nha, Đức rồi Anh, thất bại, đứng dậy và từng bước tự xây dựng tên tuổi của mình.

Merino góp công lớn đưa Tây Ban Nha vượt qua vòng 1/8 và Tứ kết để vào Bán kết World Cup 2026 gặp Pháp.

Người đàn ông sinh ra cho những khoảnh khắc cuối cùng

Điều khiến Merino trở nên đặc biệt không nằm ở số bàn thắng hay những kỹ năng hoa mỹ. Anh là mẫu cầu thủ luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm.

Cao gần 1,9 m, sở hữu khả năng không chiến tốt, nền tảng thể lực dồi dào và tư duy di chuyển thông minh, Merino có thể chơi như một tiền vệ trung tâm, tiền vệ con thoi hoặc thậm chí dâng cao như một tiền đạo thứ hai.

Nhưng thứ vũ khí đáng sợ nhất của anh là cảm giác về thời điểm. Tại EURO 2024, Merino ghi bàn ở phút 119, giúp Tây Ban Nha đánh bại chủ nhà Đức tại tứ kết. Tại World Cup 2026, lịch sử dường như đang lặp lại.

Trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Tây Ban Nha bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. HLV Luis de la Fuente tung Merino vào sân từ ghế dự bị. Đáp lại, tiền vệ 29 tuổi ghi bàn thắng muộn, mang về chiến thắng 1-0 và chấm dứt hành trình World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.

Chỉ vài ngày sau, trước tuyển Bỉ ở tứ kết, Merino lại vào sân từ băng ghế dự bị. Khi trận đấu đang tiến gần đến hiệp phụ, anh có mặt đúng lúc sau tình huống thủ môn Senne Lammens không thể bắt dính cú sút của Pau Cubarsi, ghi bàn quyết định ở phút 88, giúp Tây Ban Nha thắng 2-1 và giành vé vào bán kết. Hai trận đấu lớn liên tiếp, hai bàn thắng muộn liên tiếp. Đó không còn là sự tình cờ.

Sau khi ghi bàn ở phút bù giờ để loại Bồ Đào Nha, đêm qua Merinho ghi bàn phút 88 vào lưới Bỉ, giúp TBN thắng 2-1.

Ba thế hệ và một vòng tròn định mệnh

Có lẽ hình ảnh đẹp nhất về Merino không phải lúc anh ghi bàn, mà là cách anh ăn mừng. Tại EURO 2024, sau khi ghi bàn loại Đức, anh chạy quanh cột cờ góc sân. Sau đó, Merino tiết lộ rằng anh đang tái hiện màn ăn mừng của cha mình.

Hơn 30 năm trước, Ángel Miguel Merino cũng từng ghi bàn tại Stuttgart và ăn mừng theo cách tương tự. Bàn thắng của người cha và bàn thắng của người con được nối với nhau bằng cùng một cử chỉ, trên cùng đất nước Đức.

Đến World Cup 2026, Merino đã là một người cha. Những bàn thắng của anh giờ đây không chỉ dành cho bản thân hay cho người cha, mà còn dành cho cậu con trai Marco. Đó là câu chuyện đẹp về ba thế hệ được kết nối bằng trái bóng.

Merino và kỉ niệm ăn mừng quanh cột cờ góc để tri ân cha và gửi tặng món quà đến con mình.

Trong một đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu những thần đồng như Lamine Yamal hay những ngôi sao hàng đầu như Rodri, Mikel Merino không phải người nổi tiếng nhất, cũng không phải cái tên được kỳ vọng nhất.

Nhưng khi đồng hồ trôi về những phút cuối cùng, khi áp lực đạt đến đỉnh điểm và cả một giải đấu có thể được định đoạt chỉ bởi một khoảnh khắc, Tây Ban Nha luôn có thể nhìn về phía băng ghế dự bị.

Ở đó có Mikel Merino – gã du mục của bóng đá châu Âu, người dường như được số phận lựa chọn để trở thành người hùng của những thời khắc quyết định nhất.