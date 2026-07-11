Hai chiếc nhẫn vàng, cây bút, lọ dầu gió cùng nhiều di vật được phát hiện trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).
Băng đạn gỉ sét, chiếc lược nhựa đã ngả màu theo thời gian vẫn còn nguyên các răng lược. Hai di vật này được tìm thấy trong những ngày đầu khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng.
Mỗi bộ hài cốt đều được các cán bộ, chiến sĩ nâng niu, bọc cẩn thận trong vải đỏ trước khi đưa về nơi lưu giữ. Công việc được thực hiện với sự tôn kính và cẩn trọng, như một cách tri ân những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.