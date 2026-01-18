Xúc động câu chuyện mẹ ở trọ 3 năm, rửa bát, làm thuê nuôi giấc mơ cầu thủ của em út U23 Việt Nam

Bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Lê Phát vào lưới U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 không chỉ giúp U23 Việt Nam khai thông thế bế tắc, mà còn vô tình khiến nhiều người tò mò về hành trình phía sau chàng cầu thủ mới bước sang tuổi 19 được vài ngày. Ít ai biết rằng, đằng sau khoảnh khắc bùng nổ ấy là câu chuyện dài của sự hy sinh thầm lặng từ người mẹ - chị Lê Thị Mỹ Linh.

Lê Phát ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam vào lưới U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)

Năm Lê Phát mới 9 tuổi, khi nghe tin Học viện PVF tổ chức tuyển sinh tại Cần Thơ, chị Linh gần như vét sạch số tiền dành dụm để đưa con bắt xe khách xuyên đêm xuống miền Tây. Giữa hàng trăm thí sinh có gia đình, huấn luyện viên và ekip đi cùng, hai mẹ con chị lặng lẽ xuất hiện như những người xa lạ. Nhưng chính từ lần "đánh cược" ấy, Lê Phát đã trúng tuyển vào lò đào tạo PVF bằng năng khiếu và sự lì lợm hiếm thấy.

Khó khăn thực sự chỉ bắt đầu khi Phát chuyển ra học viện ngoài Hà Nội. Theo quy định, phụ huynh chỉ được ở cùng con trong vài ngày đầu. Đến lúc mẹ thu dọn hành lý chuẩn bị về quê, cậu bé 10 tuổi bật khóc nức nở. Không đành lòng để con tự lập nơi đất khách khi tuổi còn quá nhỏ, chị Linh đưa ra một quyết định khó khăn: bỏ rẫy ở quê, ra Hà Nội thuê trọ, làm đủ nghề từ rửa bát, làm thuê để lo sinh hoạt cho hai mẹ con.

Lê Phát thủa nhỏ (Ảnh: PVF)

Mẹ luôn đồng hành cùng Lê Phát trong sự nghiệp quần đùi áo số

Căn phòng trọ nhỏ, tiền thuê hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, là nơi chị Linh sống suốt gần 3 năm trời. Mỗi buổi chiều, người ta vẫn thấy chị đứng lặng bên ngoài hàng rào học viện, dõi theo con trai tập luyện. Đó là cách chị đồng hành cùng con trai theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ số một Việt Nam. Và khi Lê Phát đã cứng cáp hơn, chị Linh mới yên tâm trở về quê.

Lê Phát đeo huy chương cho mẹ khi ăn mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 vừa qua (Ảnh: FBNV)

Sự trưởng thành của Lê Phát hôm nay là quả ngọt đến từ sự hi sinh thầm lặng của người mẹ (Ảnh: FBNV)

Thế nhưng cứ mỗi lần con thi đấu trong nước, người mẹ ấy lại xách vali đi theo cổ vũ từ đầu giải đến khi kết thúc rồi mới quay về. Từ những năm tháng ở đội trẻ PVF, những chuyến tập huấn nước ngoài cho đến khoảnh khắc ghi bàn trước U23 UAE, giấc mơ bóng đá của cậu bé ngày nào đã nở hoa sau rất nhiều ngày tháng âm thầm phía sau.

Và bàn thắng đẹp mắt của Nguyễn Lê ở tứ kết U23 châu Á không chỉ dành cho U23 Việt Nam, mà còn là phần thưởng cho người mẹ đã ở trọ suốt 3 năm để nuôi giấc mơ bóng đá cho con mình.