Xúc động 25 câu chuyện bền bỉ tạo thành công tại “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2025

25 tấm gương nghị lực giữa đời thường

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam đã cùng phối hợp tôn vinh 25 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2025.

Từ lần đầu ra mắt vào năm 2013, Tỏa sáng Nghị lực Việt đã trở thành điểm hẹn nhân văn, nơi tôn vinh những gương mặt tiêu biểu giàu nghị lực. Năm 2025, sự kiện tiếp tục ghi dấu bằng những câu chuyện xúc động về ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam.

Có thể kể đến câu chuyện của Trần Thị Mai Anh – người phụ nữ không có đôi chân lành lặn, nhưng đã vượt qua mặc cảm cá nhân, sáng lập mạng lưới hỗ trợ người khuyết tật tại quê hương mình. Đồng thời, chị còn đứng ra kết nối và kêu gọi mọi người thành lập hợp tác xã chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm OCOP, giúp nhiều người yếu thế có công ăn, việc làm ổn định.

Hay Trần Việt Long – chàng trai trẻ bị hạn chế vận động nhưng lại trở thành "người thắp lửa" trong lĩnh vực công nghệ. Long đã đứng lớp đào tạo CNTT miễn phí cho 168 học viên khuyết tật, trong đó có 124 người tìm được việc làm ổn định. Vượt lên những con số đó là hành trình trao cơ hội, gieo niềm tin và mở ra cánh cửa tương lai cho hàng trăm mảnh đời khốn khó.

Và Nguyễn Thu Phương – cô gái khuyết tật nhưng không chịu để chiếc xe lăn ghìm chặt cuộc đời. Phương miệt mài học tập và tham gia các dự án cộng đồng, từ tuyên truyền bình đẳng giới đến triển khai các chiến dịch hỗ trợ người yếu thế. Mỗi bước đi của Phương đều chứng minh rằng: không phải ánh sáng nơi đôi mắt, mà chính ánh sáng nơi trái tim mới dẫn lối con người ta đến thành công.Ba câu chuyện trên chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh nghị lực rộng lớn của 25 cá nhân được vinh danh năm nay. Mỗi nhân vật đều là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí và tinh thần "không bỏ cuộc" - giá trị cốt lõi mà "Tỏa sáng Nghị lực Việt" luôn hướng tới.

Mỗi câu chuyện tại "Tỏa sáng Nghị lực Việt" là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí và tinh thần "không bỏ cuộc"

Lắng nghe những câu chuyện về chương trình, bạn Trịnh Minh Thu, sinh viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết: "Khi nghe những câu chuyện vượt khó, tôi thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn và không cho phép bản thân dễ dàng bỏ cuộc. Đây là nguồn động lực quý giá cho tôi trong học tập cũng như cuộc sống".

TCP Việt Nam và cam kết lan tỏa tinh thần nghị lực đến cộng đồng

Nếu như 25 tấm gương được vinh danh tại "Tỏa sáng Nghị lực Việt" 2025 là minh chứng sống động cho nghị lực và khát vọng vươn lên, thì sự đồng hành bền bỉ của TCP Việt Nam trong nhiều năm qua lại cho thấy cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc lan tỏa giá trị sống tích cực đến cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định: "Sự hợp tác với TCP Việt Nam không chỉ giúp chương trình có thêm nguồn lực để tổ chức được quy mô và chuyên nghiệp hơn, mà còn mở ra cơ hội thực tiễn cho nhiều bạn trẻ khuyết tật". Từ năm 2020 đến nay, hai bên đã cùng nhau triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa, từ vinh danh gương mặt tiêu biểu đến hỗ trợ khởi nghiệp và trang bị kỹ năng hòa nhập xã hội, tạo nên những tác động thiết thực cho cộng đồng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng nghị lực và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ khuyết tật chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng trên hành trình lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho xã hội".

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy - Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam (đứng bên phải) trao tặng những phần quà đến các tấm gương được vinh danh năm nay

Cam kết ấy đã và đang được hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể. Bên cạnh giải thưởng tôn vinh, TCP Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình để hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho một số dự án có tiềm năng, tạo điều kiện để các bạn trẻ triển khai ý tưởng một cách thiết thực. Doanh nghiệp cũng đóng vai trò kết nối, giúp các thanh niên khuyết tật tiếp cận với những cơ hội nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, tạo cơ hội để các bạn phát triển năng lực của mình.

Vì thế, sự hiện diện của TCP Việt Nam trong hành trình này không chỉ dừng ở vai trò nhà tài trợ, mà còn là một đối tác đồng hành lâu dài. Qua đó, TCP Việt Nam tiếp tục hẳng định con đường phát triển không chỉ dựa trên các chỉ số kinh doanh, mà còn gắn chặt với các giá trị nhân văn và mục tiêu xây dựng một môi trường thân thiện, bao dung, nơi mọi người ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có cơ hội phát triển và vươn xa./.