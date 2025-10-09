Xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc 90%, Mỹ tăng mạnh đưa sang Việt Nam một mặt hàng quan trọng, nước ta nhập khẩu đứng thứ 3 thế giới

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 102 nghìn tấn, trị giá hơn 166 triệu USD, giảm so với tháng trước.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm nước ta đã nhập khẩu hơn 1,3 triệu tấn bông các loại, trị giá hơn 2,2 tỷ USD, tăng 19% về lượng và tăng 3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, Mỹ duy trì vị trí nhà cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam, với 650 nghìn tấn, chính thức vượt mốc 1,1 tỷ USD, tăng mạnh 127% về lượng và tăng 91% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bình quân đạt 1.757 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ. Thị trường này ngày càng gia tăng thị phần trong tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, chiếm khoảng 49%.

Brazil đứng thứ 2 với 365 nghìn tấn trong 9 tháng đầu năm, tương đương 634 triệu USD, tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch. Trong khi đó, nhập khẩu từ Úc lại giảm mạnh cả về lượng lẫn kim ngạch.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Dù là ngành xuất khẩu chủ lực, dệt may Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, với tỷ lệ lên tới khoảng 60% và bông là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất sợi, vải và quần áo. Mỹ là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, với chất lượng sợi bông ổn định, được thị trường toàn cầu ưa chuộng.

Theo số liệu từ Nikkei Asia, xuất khẩu bông của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025, trong khi tăng mạnh tại các thị trường châu Á khác, đặc biệt là Việt Nam. Diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu dưới tác động của thuế quan và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Theo dữ liệu từ LSEG, lượng bông Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là Việt Nam lại tăng đáng kể, trong đó Việt Nam ghi nhận mức tăng gần gấp ba lần.

Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng tới thị trường nội địa Mỹ. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết xuất khẩu bông trong năm tài chính kết thúc tháng 7 đạt 11,9 triệu kiện, tăng 1% so với năm trước. Mức sụt giảm tại Trung Quốc được bù đắp bằng nhu cầu tăng từ các thị trường khác. Dự báo xuất khẩu năm tài chính tới đạt khoảng 12 triệu kiện. Các chuyên gia cũng dự đoán xuất khẩu bông của Mỹ sang các thị trường ngoài Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Theo báo cáo nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), thương mại bông toàn cầu trong niên vụ 2025/26 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với năm trước, với Brazil và Hoa Kỳ tiếp tục là những nước xuất khẩu chính, trong khi Bangladesh và Việt Nam được dự báo là những nước nhập khẩu hàng đầu.

Trong đó, Việt Nam và Bangladesh dự kiến sẽ nhập khẩu 8,1 triệu kiện bông, trong đó Việt Nam là nước nhập khẩu kỷ lục.



