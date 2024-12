Xuất khẩu gửi hàng đi Mỹ 2025: Cơ hội "vàng" và thách thức

Gửi hàng đi Mỹ trong năm 2025 có nhiều thách thức, cũng là cơ hội lớn cho hàng hoá Việt Nam khi xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: DHL Việt Nam

Thực trạng xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 4 tháng đầu năm 2024 đạt 34,72 tỷ USD, tăng 21,2% (6,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Bộ Công Thương nhận định năm 2025, hoạt động xuất khẩu dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn. Tình hình chính trị toàn cầu hiện tại khá phức tạp, và nếu chính sách bảo hộ của Tổng thống đắc cử Donald Trump có hiệu lực, kinh tế Việt Nam có thể chịu tác động lớn do rào cản thương mại gia tăng.

Xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với dự báo đạt đỉnh mới vào năm 2025.

Thách thức đối với xuất khẩu gửi hàng đi Mỹ 2025

Từ chính sách bảo hộ kinh tế Mỹ đến biến động kinh tế cùng sự cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi gửi hàng đi Mỹ trong năm 2025.

Chính sách bảo hộ kinh tế từ Mỹ

Việc Mỹ áp dụng các chính sách thuế quan khắt khe cùng chiến lược bảo hộ nội địa sẽ gây áp lực lớn lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, những thay đổi lớn về luật pháp và tiêu chuẩn thương mại như yêu cầu về xuất xứ nguyên liệu, có thể làm tăng chi phí sản xuất và gây khó khăn cho doanh nghiệp Việt.

Cạnh tranh quốc tế khốc liệt

Khi các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Campuchia đã có bước phát triển, gia tăng năng lực sản xuất, Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt nhất từ chính khu vực Đông Nam Á. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp trong nước phải nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện giá trị gia tăng để giữ vững thị phần của mình tại thị trường Mỹ.

Biến động kinh tế Mỹ

Lạm phát cao và suy thoái nhẹ ở Mỹ cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người tiêu dùng. Trong năm 2024, giá tiêu dùng tại Mỹ vẫn tăng 2,6%, cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và điều này làm giảm nhu cầu nhập khẩu, cùng sức tiêu thụ hàng hoá của người dân Mỹ.

Cơ hội cho xuất khẩu hàng Việt Nam Chính sách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc của Mỹ tạo cơ hội lớn cho Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thay thế. Nhiều tập đoàn lớn như Nike và Adidas đã chuyển nguồn cung ứng sang Việt Nam để giảm thiểu rủi ro từ các chính sách thuế quan của Mỹ.

Ngoài ra, Việt Nam và Mỹ đang xây dựng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, điều này mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy thương mại cho cả hai nước. Các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh, và kinh tế tuần hoàn được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột hợp tác mới, giúp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu.

Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ mang lại cơ hội to lớn cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để tận dụng được lợi thế, các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, cải thiện chất lượng sản phẩm và xây dựng chiến lược dài hạn.

Với sự hỗ trợ từ chính phủ và hợp tác chặt chẽ với các đối tác Mỹ, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua thách thức, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp Việt nên tận dụng cơ hội vàng này trong vận chuyển gửi hàng đi Mỹ 2025.

Theo Helen Express, đơn vị vận chuyển có thâm niên hơn 09 năm trong ngành, các hãng vận chuyển lớn như DHL, FedEx, UPS đều sẽ có chính sách chiết khấu từ 30% lên tới 50% cho các khách hàng lớn, vận chuyển nhiều và thường xuyên.

Ngoài ra, Helen Express cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều đơn vị doanh nghiệp có khối lượng hàng lớn làm hồ sơ, thủ tục thông quan đúng trình tự, để hàng hoá được vận chuyển vào thị trường Mỹ dễ dàng hơn trong năm 2025.

Đối với các khách hàng có hàng số lượng ít, hàng khó thông quan, Helen Express cũng có dịch vụ trọn gói, bảo hiểm đến 100% giá trị hàng hoá để đảm bảo khách kinh doanh nhỏ lẻ, khách gửi đồ cho người thân, bạn bè cũng được hưởng mức giá ưu đãi tuyệt vời trong năm mới.

Helen Express luôn là đối tác tin cậy cho quý khách hàng khi cần gửi hàng đi Mỹ và gửi hàn g đi Úc với sự an toàn, tốc độ và chi phí hợp lý. Helen Express có mối quan hệ chiến lược với nhiều hãng chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu, đồng thời cung cấp dịch vụ "Door to Door" đảm bảo hàng hóa đến tay người nhận một cách nhanh chóng và an toàn tuyệt đối.

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của Helen Express sẽ hỗ trợ khách hàng hiệu quả qua quy trình đơn giản, giá cả minh bạch giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và hạn chế các vấn đề về thủ tục hải quan, với dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm, tin cậy nhất.

