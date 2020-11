Xuất khẩu dệt may giảm sau 25 năm tăng trưởng liên tục

Nhiều DN dệt may chuyển đổi nhanh cơ cấu mặt hàng, từ các mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh.

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu khiến các chuỗi cung ứng đứt gãy, cầu hàng hoá sụt giảm. Các quốc gia đóng cửa ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ngành kinh tế trong đó có dệt may.

Mặc dù thừa nhận, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may năm nay giảm sau 25 năm tăng trưởng liên tục, nhưng ông Lê Tiến Trường khẳng định, mức giảm của dệt may Việt Nam không lớn như các quốc gia khác.



“Đặc biệt là trong bối cảnh tổng cầu dệt may thế giới giảm 25%, nhiều quốc gia có sản phẩm cạnh tranh vẫn đang được hỗ trợ bởi đồng tiền của các quốc gia đó giảm giá so với đồng USD, trong khi đồng Việt Nam giữ giá so với đồng USD khiến hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam đắt hơn so với sản phẩm cùng loại của các quốc gia khác”, ông Trường phân tích.

Đến thời điểm hiện tại, dự báo được ngành dệt may đưa ra là tổng trị giá xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 33,5-34 tỷ USD, giảm khoảng 14-15% so năm 2019, nhưng cao hơn dự báo hồi tháng 4/2020 với kim ngạch dự kiến chỉ đạt từ 30-31 tỷ USD.

Phát triển nhanh các đơn hàng mới

Trước những khó khăn lớn từ đại dịch Covid-19, trong năm 2020, các DN dệt may đã tập trung năng động, thực hiện triển khai chuyển đổi nhanh cơ cấu mặt hàng, từ các mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh như chuyển từ mặt hàng veston cao cấp, sơ mi cao cấp... sang đồ bảo hộ lao động, may đồ dệt kim, sơ mi truyền thống để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Tiến Trường cũng nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Tập đoàn vẫn đảm bảo duy trì việc làm cho toàn hệ thống, không có người lao động nào phải nghỉ việc vì không có việc làm. Thu nhập bình quân dự kiến thực hiện năm 2020 là 7,95 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được kết quả đó, các DN trong Vinatex đã linh hoạt triển khai trong công tác tổ chức sản xuất, sẵn sàng tiếp nhận các đơn hàng có giá trị gia tăng thấp, tập trung nghiên cứu và phát triển nhanh các đơn hàng mới phục vụ chống dịch, …

“Đối với sản phẩm hàng may mặc, sản lượng sản phẩm sản xuất các loại lên tới 537 triệu sản phẩm, tăng 200% so với cùng kỳ năm trước”, ông Lê Tiến Trường thông tin thêm.

Từ góc độ DN, ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ cần quan tâm hơn tới phát triển các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực miền Trung để các DN dệt nhuộm, công nghiệp phụ trợ tập trung phát triển, thu hút được lao động tại các khu vực lân cận như TP HCM, Biên Hòa, Đồng Nai, …

Liên quan tới phát triển ngành dệt may, phát biểu tại cuộc làm việc để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của ngành dệt may, da giày Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như đại dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, ngành dệt may tăng cường áp dụng kinh tế số, công nghệ số, tiếp cận ngành thời trang thế giới; tận dụng hiệu quả hơn nữa các FTA, phát triển mở rộng ngành nguyên liệu, tăng giá trị gia tăng; đồng thời chú trọng mô hình khu công nghiệp dệt may, nhuộm...

Thủ tướng cũng nhắc tới việc các địa phương phải chú trọng để có các khu công nghiệp dệt may hiện đại, thân thiện môi trường; chú trọng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn…

Theo nhận định của Bộ Công Thương, trong thời gian tới, các DN dệt may cần tiếp tục có thêm các giải pháp mới, nhằm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh để phù hợp với tình hình mới. Đồng thời khai thác và mở rộng thị trường nội địa; chủ động liên kết với khách hàng để hình thành chuỗi sản xuất, đáp ứng quy tắc xuất xứ theo cam kết của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA).