Xuất khẩu 1 mặt hàng của Mỹ lập kỷ lục chưa từng có, Trung Quốc 'cắn răng' chi tiền mua 3/4 tổng lượng hàng từ đối thủ

Anh Dũng
|

Nhu cầu cấp thiết của Trung Quốc về nguyên liệu thô sản xuất nhựa đã đẩy xuất khẩu ethane của Mỹ lên mức kỷ lục. Trong khi đó, hai quốc gia này đang mâu thuẫn về mọi mặt, từ vấn đề Iran đến chất bán dẫn.

Xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu trên toàn thế giới, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu chính cho hoá dầu là naphtha được sản xuất từ dầu mỏ tại Trung Đông.

Trung Quốc là nhà sản xuất nhựa lớn nhất thế giới. Vì thế, tình trạng thiếu hụt buộc các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc phải tăng nhập khẩu ethane – chất thay thế rẻ hơn.

Chúng là sản phẩm phụ dồi dào từ nhà sản xuất khí đốt tự nhiên là Mỹ. Ethane được dùng để sản xuất mọi thứ từ chai nước đến phụ tùng ô tô. Cuộc chiến tại Iran làm nổi bật lợi thế của ngành hoá dầu Mỹ trong nhiều năm.

Mỹ từng hạn chế xuất khẩu ethane sang Trung Quốc trong giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang. Tuy nhiên, Washington sau đó đã bãi bỏ lệnh cấm này.

Tình trạng khan hiếm nguyên liệu đã thúc đẩy sự hợp tác giữa hai "kỳ phùng địch thủ" của thế giới.

Theo học giả Erica Downs tại Đại học Columbia nhận định: "Như chúng ta đã thấy kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, cả hai bên đều đã xác định được điểm yếu của nhau".

Theo East Daley Analytics, xuất khẩu ethane của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 776.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3, cao hơn 47% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 3/4 được xuất sang Trung Quốc.

Các nhà máy ở Trung Quốc vốn trước đây sử dụng naphtha, giờ sẽ chuyển sang sử dụng ethane chỉ vì nó tiết kiệm hơn.

Theo nhà phân tích Julian Renton xuất khẩu dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong tháng 4 và tháng 5, lần lượt đạt 600.000 thùng/ngày và 633.000 thùng/ngày. Ngành kinh doanh ethane của Mỹ phụ thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc, hai yếu tố này thực sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Trong khi doanh số bán ethane đang tăng, hai siêu cường đã sử dụng nguồn cung năng lượng như một công cụ chiến lược theo những cách khác nhau.

Năm ngoái, Trung Quốc đã ngừng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ và tăng cường mua từ Nga. Trong khi đó, Washington áp thuế đối với tấm pin mặt trời của Trung Quốc và trừng phạt Nhà máy lọc dầu hóa dầu Hengli vào tháng 4 vì mua dầu của Iran.

