Xuất hiện video đầu tiên của lãnh tụ tối cao Iran giữa tin đồn bị thương nặng phải sang Nga chữa trị

Minh Khôi |

Trong 1 video lan truyền trên mạng xã hội, ông Mojtaba được nhìn thấy đang đi về phía trung tâm chỉ huy chiến sự của Iran.

Video mới về Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei?

Một video mới về Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã xuất hiện vào ngày 6.4 trên mạng xã hội. Trong video, ông Mojtaba được nhìn thấy đang đi về phía trung tâm chỉ huy chiến sự của Iran. Tân Lãnh tụ tối cao mới của Iran chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm.

Nhiều tin đồn lan truyền về tung tích của ông, bao gồm cả việc ông bị thương nặng, có thể đã đến Nga để điều trị. Tuy nhiên, Iran vẫn khẳng định ông vẫn khỏe mạnh.

Trong bối cảnh này, đoạn video mới có thể là một nỗ lực nhằm thể hiện quyền lực tối cao của ông Mojtaba.

Sự thật về đoạn video

Trong video, khi ông Mojtaba Khamenei bước vào phòng chỉ huy, một bức ảnh lớn trên màn hình hiển thị tọa độ và vị trí của nhà máy hạt nhân Dimona của Israel, nằm ở sa mạc Negev phía Nam của Israel.

Do đó, video đưa ra một lời đe dọa ngầm về việc tấn công khu vực Dimona trong trường hợp Mỹ tấn công. Vào tháng 3, tên lửa Iran đã tấn công một địa điểm gần nhà máy hạt nhân Dimona, khiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phải đưa ra cảnh báo. Mặc dù không có dấu hiệu thiệt hại nào đối với trung tâm nghiên cứu hạt nhân, nhưng IAEA đã kêu gọi "kiềm chế quân sự tối đa" ở khu vực lân cận các cơ sở hạt nhân.

Một tài khoản Twitter có tên 'GBX_Press' là tài khoản đầu tiên chia sẻ video. Mặc dù đoạn video đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều tài khoản chia sẻ, nhưng không có bất kỳ quan chức chính thức nào của Iran hay tài khoản truyền thông nhà nước nào đăng tải hoặc xác nhận. Nhiều trang tin đã đăng tải video này với tiêu đề "video đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei" nhưng nhanh chóng gắn nhãn nó là tuyên truyền do AI tạo ra.

Giữa những tin đồn lan rộng về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Nga bác bỏ thông tin về việc ông được điều trị tại Nga. Đại sứ Nga tại Iran, Alexey Dedov, cho biết: "Như lãnh đạo Iran đã nhiều lần tuyên bố, nhà lãnh đạo mới đang ở Iran, nhưng vì một số lý do, ông ấy đang tránh xuất hiện trước công chúng".

Tuyên bố gần nhất của ông là vào ngày 1.4, trong một loạt bài đăng trên X, ông nói rằng Iran sẽ tiếp tục đi theo con đường của các nhà lãnh đạo và thề sẽ tiếp tục chống lại đối thủ, đồng thời ca ngợi sự hy sinh và tử đạo của các nhân vật quân sự cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Hezbollah khi cuộc chiến ở Tây Á bước sang tháng thứ hai.

Tin đồn về ông Mojtaba Khamenei

Mỹ khẳng định Mojtaba Khamenei bị thương nặng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Israel và Mỹ khiến cha ông, Ayatollah Ali Khamenei, thiệt mạng. Hơn 3 tuần đã trôi qua kể từ khi ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao, nhưng Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, làm dấy lên những tin đồn xung quanh tình trạng sức khỏe của ông.

Trước đó, Iran xác nhận ông Khamenei bị thương trong cuộc không kích khiến lãnh tụ tiền nhiệm Ali Khamenei cùng một số thành viên gia đình thiệt mạng hôm 28.2. Tuy nhiên, các quan chức khẳng định ông vẫn đang "nắm quyền" điều hành đất nước, dù hoàn toàn vắng bóng trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát. Đến nay chưa có hình ảnh hay ghi âm nào được xác thực về ông, ngoài các tuyên bố bằng văn bản được phát trên truyền hình nhà nước.

Theo wionews

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

