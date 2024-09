Vị trí bị bong bật cao su là ở khe co giãn số 2 phía thượng, mố nam (phía phải đường sắt) phần đường bộ cầu Hàm Rồng.

Hiện tại, trạng thái công trình chưa có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu, nhưng có ảnh hưởng đến việc lưu thông bình thường của phương tiện giao thông đường bộ khi qua khe co giãn trên.

Ngoài ra, do bị bong bật cao su ở khe co giãn. đang khiến hệ thống lan can cầu bị lệch.



Trước mắt, Công ty đường sắt Thanh Hóa đã gia cố tạm bằng tấm thép bản để tạo êm thuận và bố trí nhân lực trực chốt thường xuyên kiểm tra theo dõi.