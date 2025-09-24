Xuất hiện tổng tài bị chê xấu nhất Vbiz, ảnh cận mặt sao lại buồn cười thế này

Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh ở những diễn biến mới nhất khiến khán giả vô cùng hụt hẫng bởi sự xuất hiện của một nhân vật mới là Trường (Denis Đặng). Theo như bản gốc thì Trường là một tổng tài giàu có, chịu chơi, dễ dàng hạ gục trái tim nữ chính mà ở bản Việt là Ngân (Việt Hoa). Và quả nhiên ngay khi vừa xuất hiện, Trường đã thể hiện sự giàu có của mình. Anh là chủ khách sạn, du thuyền hạng sang nơi Ngân tới nghỉ dưỡng. Vừa gặp Ngân lần đầu, Trường đã đích thân pha cocktail mời người đẹp, giúp Ngân giải quyết rắc rối còn thăng hạng phòng miễn phí cho cô. Chẳng mất nhiều thời gian, Trường khiến Ngân - cô gái tôn thờ chủ nghĩa độc thân - phải để ý tới mình.

Tổng tài tiếp cận và tán tỉnh Ngân

Giàu có, lịch lãm, điển trai là những gì mà khán giả có thể thấy ở nhân vật Trường nhưng là thông qua kịch bản. Còn với Trường phiên bản do Denis Đặng thì trái ngược hoàn toàn. Ngay khi Trường vừa xuất hiện, còn chưa kịp cất lời thoại, khán giả đã muốn xóa sổ nhân vật này. Trên trang Facebook của nhà đài, khán giả để lại vô số bình luận tiêu cực về Denis Đặng, cho rằng anh không có phong thái tổng tài, mặt non choẹt và rất... xấu, nhất là ở những cảnh quay cận mặt. Đó là chưa kể diễn xuất của Denis trong lần đầu đóng phim truyền hình cũng không ổn cho lắm, cách thoại đều đều khiến những pha buông lời tán tỉnh trở nên nhạt nhẽo, vô vị hoặc khiến người xem nổi da gà.

Cận cảnh diện mạo của Denis Đặng trong lần đầu đóng phim truyền hình

Vô số bình luận tiêu cực từ khán giả

Thực tế trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết, tổng tài Lương Chính Hiền không phải một nam thần, thậm chí còn có phần kém sắc nhưng bù lại, anh ta rất duyên dáng, khôn khéo, ăn nói sắc bén, có sức hút với các cô gái. Đây là lý do khiến Mạn Ni đổ gục trước tra nam. Ở bản Việt, chưa bàn đến ngoại hình thì thần thái, tạo hình và cả diễn xuất của Denis Đặng cũng chưa chạm được đến tầm của nhân vật. Thế nên dễ hiểu khi khán giả cảm thấy vô cùng thất vọng, không muốn cho Denis cơ hội thể hiện bản thân ở giai đoạn tiếp theo.

Tổng tài bản Trung không đẹp nhưng có sức hút

Điều đáng nói là Denis Đặng ở ngoài đời anh không hề xấu, thậm chí còn được khen ngợi bởi nét đẹp phi giới tính, đặc biệt hợp với tạo hình cổ trang. Nhiều bình luận cũng cho rằng vấn đề một phần nằm ở góc máy, màu phim khiến cho Denis Đặng lộ hết những khuyết điểm trên gương mặt. Thêm vào đó trang phục và màu tóc cũng không hợp với anh. Và một điều đặc biệt quan trọng là Denis Đặng không phù hợp với hình tượng tổng tài, nếu là vai diễn một thanh niên mới vào đời thì có lẽ sẽ phù hợp với diện mạo của anh hơn.

Nguồn ảnh: VTV