Xuất hiện tình tiết bất ngờ vụ phóng hoả quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Theo thông tin từ PLO, ngày 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội giết người và tội hủy hoại tài sản.

Bị cáo Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18-12-2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Phiên tòa từng được mở vào tháng 11/2025 nhưng HĐXX đã quyết định hoãn do có nhiều bị hại và người đại diện của bị hại vắng mặt.

Tại phiên tòa lần này, một người đại diện gia đình bị hại có ý kiến rằng đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê người đốt quán.

Trong khi đó, đại diện VKS khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy. HĐXX sau khi hội ý tiếp tục đặt nhiều câu hỏi với gia đình bị hại.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Tại phiên tòa, đại diện một gia đình bị hại cho hay, ngày 11/6/2025, có một người đàn ông tìm đến nhà bà cho biết ông được một người thuê mình đến đốt quán với giá 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, người đàn ông này từ chối nhận lời, nói rằng dù được trả 50 triệu đồng cũng không nhận lời. Gia đình người bị hại cho hay họ đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông này và gửi đoạn video cho HĐXX.

Báo Dân trí cũng thông tin thêm, Hội đồng xét xử truy vấn về việc tại sao không cung cấp ngay video này cho cơ quan điều tra, đại diện gia đình bà Tiến cho biết đã cung cấp nhưng không được chấp nhận.

Sau ít phút hội ý, Hội đồng xét xử thông báo đây là tình tiết mới cần phải được giám định nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm cũ (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khác bảo Hùng: “Sao uống bia không trả tiền?” rồi tát vào mặt bị cáo vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục quay trở lại quán trên, ngồi uống bia một mình.

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh mình lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Lúc này, Hùng bị anh L.V.N. là khách của quán ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì bị đánh, bị cáo đã đi mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về quán. Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương. Vụ cháy cũng gây hư hỏng 1 ô tô, 8 mô tô và nhiều đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác với tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Được biết năm 1998, Hùng từng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.