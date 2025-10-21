HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới: 66 nạn nhân sập bẫy, tổng thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng

Nam An |

Thủ đoạn lừa đảo này đã khiến hàng chục người sập bẫy, mất trắng hàng tỷ đồng.

Hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng năm 2023, 2024.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến 7/2024, Phạm Anh Trường, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lừa đảo dưới hình thức cho vay vốn Online và sàn đầu tư tài chính JDR giả mạo các Công ty có thật tại Việt Nam để chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được 66 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân cần cảnh giác để tránh rơi vào cạm bẫy tài chính trước những quảng cáo cho vay tiền online với thủ tục nhanh chóng, dễ dàng cùng lãi suất thấp hoặc các sàn, app đầu tư tài chính lãi suất cao.

Đối với những người dân trên địa bàn bị lừa đảo dưới hình thức cho vay vốn Online và sàn đầu tư tài chính JDR trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 396 Nguyễn Lương Bằng, Xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn giải quyết.

