Xuất hiện thiệt hại nghiêm trọng khi siêu bão Ba Vì đổ bộ

Siêu bão Ba Vì (Bavi) đã đổ bộ hòn đảo nhỏ Rota thuộc lãnh thổ Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương vào sáng ngày 6/7 theo giờ địa phương.

Bão mạng theo mưa lớn và gió giật mạnh, có thời điểm sức gióa duy trì trên 241 km/h, tương đương bão cấp 4 đến cấp 5. Giới chức trên đảo Rota cho biết họ đã nhận được báo cáo về những "thiệt hại nghiêm trọng" khi dự báo gió có thể lên tới 290 km/h. Tuy nhiên, do gián đoạn trong liên lạc nên mức độ thiệt hại chưa được đánh giá cụ thể.

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng vượt qua. Khu vực này đang hứng chịu gió lớn và ngập lụt... Một số người dân đã báo cáo thiệt hại nghiêm trọng", ông Lou Rosario, viên chức thông tin công cộng của Trung tâm Điều hành Thành phố Rota, cho biết.

Ông Rosario cho biết thêm rằng một số dịch vụ điện thoại di động bị gián đoạn do một cột phát sóng bị đổ.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia kêu gọi người dân trên X cảnh giác với những cơn gió cực mạnh sắp tới như thể một cơn lốc xoáy và lập tức di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS) đã cảnh báo rằng bão Bavi sẽ vào thawrg Rota, khiến hòn đảo đa phần "không thể ở được trong nhiều tuần, thậm chí lâu hơn".

"Nhiều ngôi nhà không được xây bằng bê tông cốt thép sẽ bị phá hủy, mái nhà bị sập hoàn toàn và tường bị sụp đổ", thông báo cho biết.

"Hầu hết cây cối sẽ bị gãy hoặc bật gốc, cột điện bị đổ. Cây đổ và cột điện đổ sẽ cô lập các khu dân cư. Tình trạng mất điện có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng", thông báo cho biết thêm.

Theo nhà khí tượng học Edwin Montvila thuộc cơ quan dự báo thời tiết, bão Ba Vì gây ra "mối nguy hiểm đến tính mạng". Cơ quan này đã khuyến cáo người dân trên khắp các hòn đảo nên di chuyển vào các phòng trong nhà và tránh xa cửa sổ.

“Việc đi ra ngoài trời có thể dẫn đến tử vong do vật thể bay va đập. Các cột điện và đường dây điện liên quan sẽ bị đổ”, Montvila nói thêm.

Ngoài đảo Rota, cảnh báo bão và lũ quét cũng được ban hành đối với khu vực đảo Guam, Tinian và Saipan. Cơ quan khí tượng cho biết cơn bão có thể trút xuống lượng mưa ít nhất 51 cm khi đi qua khu vực này.

Theo Euronews