Xuất hiện thêm video ghi toàn bộ cảnh nạn nhân bị xe tải cán 2 lần ở Đồng Nai

Xuất hiện video mới

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy bị xe tải cán qua người hai lần dẫn đến tử vong. Theo tìm hiểu của PV, đây là góc quay khác vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người phẫn nộ vào tháng 8/2024 tại Đồng Nai.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Tô Hoàng Dũng (38 tuổi, thường trú Bình Dương).

Video mới vụ tai nạn trích xuất từ camera cây xăng.





Ngày 27/3, trả lời PV Báo điện tử VTC News, anh Tô Hoàng Đức (33 tuổi) - em trai của nạn nhân Tô Hoàng Dũng xác nhận video trên là một góc quay khác trong vụ tai nạn thương tâm của anh trai mình. Video được chính anh xin trích xuất từ trạm xăng tại hiện trường.

Hình ảnh từ góc quay mới cho thấy, trưa 28/8/2024, tài xế Đỗ Minh Tân (29 tuổi, quê Bến Tre) lái xe tải chạy trên quốc lộ 51, hướng từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa (Đồng Nai). Lúc 11h41, tới cây xăng Viva thuộc phường Phước Tân (TP Biên Hòa), tài xế Tân bật xi nhan phải và đánh lái xe vào hướng cây xăng.

Cùng lúc này, 11h41p - 57 giây, xe máy do anh Tô Hoàng Dũng cầm lái chạy trên quốc lộ 51 tiến tới. Hai xe xảy ra va chạm, anh Dũng bị bánh trước của xe tải cán qua người.

11h42p - 2 giây, tài xế Tân cho xe dừng lại, nạn nhân và xe máy đã nằm dưới gầm xe tải. Lúc này nhiều người có mặt tại cây xăng nỗ lực ra hiệu cho Tân dừng xe, xuống kiểm tra. Thế nhưng, 5 giây sau, Tân tiếp túc đạp ga, cho bánh sau cán qua người nạn nhân lần hai.

Sau khi lái xe vào khuôn viên cây xăng, Tân cho xe dừng lại.

Góc quay mới này xuất hiện thêm tình tiết: Nhiều người cố gắng ra hiệu cho Tân trước khi cán qua người nạn nhân lần hai, và quãng thời gian Tân xuống kiểm tra nạn nhân sau khi cán hai lần - điều mà góc quay do camera hành trình xe phía sau ghi lại trước đây không có.

Yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại

Liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Biên Hòa đã ban hành cáo trạng, truy tố Đỗ Minh Tân về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP Biên Hòa để xét xử.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 28/8/2024 trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Video trước đó từ camera hành trình của xe phía sau.

Cụ thể, vào thời điểm trên Tân điều khiển xe tải 15 tấn di chuyển theo hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai, trên xe có phụ xe Nguyễn Văn Đức. Do dò tìm Công ty thức ăn chăn nuôi Vina, Tân bật đèn xi nhan rẽ phải. Khi phát hiện vừa đi quá đường rẽ vào, Tân đột ngột chuyển hướng rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Dũng cầm lái.

Cú va chạm khiến anh Dũng ngã xuống đường và bị bánh trước bên phải xe tải cán qua.

Bộ hồ sơ xin việc chưa kịp nộp của anh Tô Hoàng Dũng.

Cũng theo cáo trạng thể hiện, tài xế Tân dừng xe nhưng do trời mưa to, Tân không quan sát thấy anh Dũng và xe mô tô đang nằm dưới gầm xe. Nghĩ rằng xe bị sập cống do trời mưa lớn, Tân tiếp tục di chuyển vào cổng công ty thức ăn khiến bánh sau bên trái xe ô tô cán qua người anh Dũng.

Hậu quả, anh Dũng tử vong tại hiện trường , xe mô tô bị hư hỏng. Cùng ngày, Tân đến công an phường Phúc Tân, thành phố Biên Hòa đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Anh Tô Hoàng Đức cho rằng, anh và gia đình nhận thấy bản cáo trạng có nhiều tình tiết còn mâu thuẫn chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Ví dụ: cơ quan điều tra không làm rõ xe tải gây tai nạn có gương cầu lồi; không trích xuất video gốc của vụ tai nạn; bị can có nồng độ cồn trong máu khi điều khiển xe tải gây tai nạn nhưng không được làm rõ...

Do đó, gia đình anh đã đề nghị TAND TP Biên Hòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tất cả các tình tiết.

"Gia đình tôi mong muốn là pháp luật xử đúng người đúng tội. Nếu không, tôi lo sợ vụ việc của anh tôi sẽ trở thành tiền lệ để xảy ra những vụ việc đau lòng tiếp theo trong tương lai. Mặt khác, tôi mong sự việc sớm sáng tỏ để anh tôi có thể ra đi thanh thản, gia đình bớt đau buồn", anh Tô Hoàng Đức nói.