Xuất hiện quả vải "siêu to khổng lồ" ngang bàn tay người, cư dân mạng săn lùng tìm mua

Vừa mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh về những quả vải có kích cỡ cực lớn, trong đó có quả to ngang bàn tay người khiến cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên. Bởi thông thường, người ta chỉ thấy những quả vải to chưa bằng quả trứng, nên việc xuất hiện loại vải có kích thước gấp nhiều lần như vậy khiến ai cũng thích thú, tò mò.

Và rất nhanh, sự thật về quả vải "siêu to khổng lồ" này đã được tìm ra.

Quả vải "siêu to khổng lồ" đang khiến cư dân mạng tò mò (Ảnh: Hoàng Phương)

Cụ thể, rất nhiều người có kinh nghiệm trồng hoặc từng ăn loại vải này cho biết, đây là vải trứng, một loại vải được trồng nhiều ở Hưng Yên. Dù giống vải này đã có từ lâu, tuy nhiên đến khoảng vài năm gần đây, khi được ứng dụng các công nghệ nuôi trồng tốt hơn, cây vải cho nhiều quả và quả cũng to hơn thì vải trứng mới trở nên nổi bật hơn trên thị trường.

Vải trứng Hưng Yên khá hot trong vài năm trở lại đây (Ảnh: Hoàng Phương, TikTok @tuankietgarden)

Được biết, vải trứng có xuất xứ từ xã Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên, sau đó đã được nhân giống và trồng ở nhiều xã lân cận. Cho tới nay, vải trứng đã trở thành loại cây ăn quả mang lại nhiều lợi nhuận cho người dân nơi đây.

Vải trứng không chỉ nhận được sự yêu thích của người dân Việt Nam mà còn rất được lòng khách quốc tế. Loại vải này khi chín có đặc trưng nổi bật là màu đỏ rực đẹp mắt, quả vải to, cùi dày, vị ngọt thanh và thoảng hương thơm hấp dẫn. Giá của vải trứng thường rơi vào khoảng 70k - 100k/kg. Khi đưa tới những nơi khác, vì có thêm chi phí vận chuyển, bảo quản nên tới tay người bán có thể có mức giá cao hơn, có khi lên tới 200k/kg.

Quả vải trứng khi chín có kích thước rất lớn (Ảnh: TikTok @truongphuongcherry)

Mặc dù kích thước của vải trứng lớn hơn nhiều so với các loại vải khác, tuy nhiên, theo đa số những người từng ăn thử và review, quả vải thường sẽ to hơn quả trứng gà một chút. Mỗi kg vải trứng sẽ có khoảng 15 - 17 quả, quả to thì có thể có khoảng 12 - 13 quả. Còn quả vải to ngang bàn tay người trong hình ảnh đang được lan truyền thì khá hiếm. Nhiều người nói rằng, đó có thể là một vài quả to nhất được lựa ra từ cả cây vải hoặc cả vườn vải. Hoặc đôi khi, hình ảnh đó có thể do góc chụp hoặc do bàn tay cầm là của trẻ em nên trông mới "siêu to khổng lồ" đến vậy. Nhưng dù sao thì những quả vải trứng vẫn được công nhận là to hơn nhiều so với các loại vải thông thường, đồng thời cũng là loại vải đang rất nổi bật trên thị trường hoa quả của Việt Nam hiện nay.

Ngoài vải trứng, trên thị trường cũng có một số loại vải có kích thước lớn xuất xứ từ Úc, Trung Quốc... Tuy nhiên, những loại vải từ nước ngoài này thường không có được độ tròn như vải trứng, phần vỏ cũng sần sùi hơn.