Các nhà khoa học từ Đại học Bristol và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Vương quốc Anh (UKAEA) vừa giới thiệu một công nghệ đột phá: pin nguyên tử bọc kim cương, với tuổi thọ lên đến 5.700 năm. Đây được coi là nguồn năng lượng bền vững và hiệu quả, có tiềm năng thay đổi cục diện của nhiều ngành công nghiệp.

Nguyên lý hoạt động

Pin nguyên tử này hoạt động dựa trên sự phân rã phóng xạ của carbon-14 – một đồng vị phóng xạ thường được dùng trong phương pháp xác định niên đại cổ vật. Carbon-14 phát ra bức xạ ngắn hạn, được vỏ kim cương hấp thụ hoàn toàn, đảm bảo an toàn và chuyển hóa thành điện năng. Quá trình này tương tự cách pin mặt trời chuyển đổi ánh sáng thành điện, nhưng thay vì ánh sáng, pin sử dụng các electron di chuyển nhanh từ sự phân rã phóng xạ.

Hình ảnh về viên pin độc đáo này.



Với chu kỳ bán rã 5.700 năm của carbon-14, pin sẽ vẫn giữ được một nửa năng lượng sau hàng ngàn năm sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc các thiết bị được trang bị loại pin này gần như không cần thay thế nguồn điện.

Ứng dụng đa dạng

Nhờ sự bền vững và khả năng cung cấp năng lượng liên tục, pin nguyên tử bọc kim cương hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp lý tưởng cho:

Thiết bị y tế: Các thiết bị như máy trợ tim, máy trợ thính, hay cấy ghép nhãn khoa sẽ hoạt động hàng chục năm mà không cần thay pin, giảm thiểu rủi ro phẫu thuật và tăng sự thoải mái cho bệnh nhân.

Khám phá không gian: Pin có thể cung cấp năng lượng lâu dài cho tàu vũ trụ, vệ tinh, và thiết bị ở các khu vực xa xôi trên Trái đất.

Cảm biến từ xa và thẻ RF: Hỗ trợ hoạt động ở các môi trường khắc nghiệt hoặc nơi khó tiếp cận.



Giáo sư Tom Scott từ Đại học Bristol nhận xét: "Công nghệ vi công suất này có thể hỗ trợ từ thiết bị an ninh, y tế, đến công nghệ không gian. Chúng tôi rất háo hức hợp tác với các đối tác để khám phá thêm tiềm năng."

Giải pháp cho rác thải hạt nhân

Carbon-14 được chiết xuất từ các khối than chì, sản phẩm phụ của lò phản ứng hạt nhân. Với 95.000 tấn than chì đang được lưu trữ tại Anh, công nghệ này không chỉ tái sử dụng hiệu quả rác thải phóng xạ mà còn giảm bớt chi phí và thách thức trong việc lưu trữ an toàn.

Tương lai năng lượng bền vững

Pin nguyên tử bọc kim cương không chỉ là một kỳ quan công nghệ mà còn là giải pháp năng lượng an toàn. Vỏ kim cương bao bọc hoàn toàn bức xạ, đảm bảo không có khí thải độc hại. Khi cần, pin có thể được trả lại cho nhà sản xuất để tái chế an toàn.

Với tuổi thọ đáng kinh ngạc và tiềm năng ứng dụng rộng rãi, công nghệ này thực sự là bước tiến lớn trong ngành năng lượng. Một số dân mạng còn hài hước so sánh thiết kế của loại pin này giống như "Khối Lập Phương" quyền năng trong phim Avengers. Nhưng thay vì nắm giữ sức mạnh vũ trụ, nó hứa hẹn mang đến một tương lai năng lượng bền vững và hiệu quả.

Phản ứng của cộng đồng

Cộng đồng mạng đã có nhiều phản ứng đa dạng xoay quanh công nghệ pin nguyên tử bọc kim cương này. Một số người hài hước cho rằng thiết kế và tính năng của loại pin này trông không khác gì "Khối Lập Phương Tesseract" trong loạt phim Avengers.

"Chúng ta có Khối Lập Phương trước GTA 6".



Đúng là viên pin này trông giống Khối Lập Phương trong phim Avengers thật.



1 người dùng Facebook khác hài hước bình luận, tỏ ra lo lắng về tương lai mà bè lũ Kẻ Hủy Diệt có nguồn năng lượng gần như vô hạn này.



Bên cạnh sự hào hứng, không ít ý kiến hoài nghi về tính khả thi của công nghệ, liệu nó có thể được áp dụng rộng rãi hay chỉ là một phát minh "trên giấy". Thậm chí, có người còn lo ngại rằng các công ty lớn trong ngành pin và năng lượng sẽ tìm cách kìm hãm sự phát triển của công nghệ này để bảo vệ lợi ích kinh doanh hiện tại. Những luồng ý kiến trái chiều này cho thấy dù tiềm năng của pin nguyên tử bọc kim cương là rất lớn, hành trình đưa nó vào thực tiễn sẽ không hề dễ dàng.

"Tôi không nghĩ là các nhà sản xuất pin sẽ muốn tạo ra viên pin tồn tại lâu đến vậy, vì họ muốn người dùng phải liên tục mua pin mới".